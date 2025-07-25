Как беспилотная авиация помогает спасателям увидеть всю картину чрезвычайных ситуаций с неба

Теплый сезон только добавляет работы службе спасения. И так уже больше века. Некогда узкое подразделение, а сегодня большая структура в системе национальной безопасности.

Ведомство сейчас оснащено по последнему слову техники. В числе всего многообразия оборудования есть и беспилотные летательные аппараты, которые работают как на земле, так и на воде.

Беспилотные летательные комплексы для белорусских спасателей - не новшество. Они успешно применяют устройства в работе 13 лет. Одна из первых "боевых птиц" - БПЛА самолетного типа "Бусел-М". С 2015 года перешли на мультироторные дроны, сегодня эти модели распространены во многих сферах. Благодаря простоте использования они "прижились" и у спасателей. И спектр выполняемых задач сегодня довольно широк.

Современные модели беспилотников могут находиться в воздухе до 50 минут в зависимости от погодных условий. Приезжая на поиск "потеряшек", работники МЧС разворачивают небольшой пункт с отдельным монитором, чтобы лучше видеть изображение местности, и станцией для зарядки аккумуляторов.

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"Наши беспилотники умные, позволяют облегчить труд оператора. В автоматическом режиме мы снимаем определенную территорию, потом задаем фотоматериал искусственному интеллекту, он обрабатывает и из тысячи фотографий выдает 10-15, где возможно нахождение людей", - рассказал начальник центра применения беспилотных авиационных комплексов ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси Сергей Дрозд.

Если вы все же заблудились, что нужно делать, чтобы вас нашли быстрее? Нигде не прятаться, стараться выйти к дороге или к открытой местности, быть в яркой одежде, а еще иметь при себе заряженный телефон, воду и еду, спички, чтобы развести небольшой костер. Это тоже может быть опознавательным сигналом для поисковиков.

Все задачи, которые сегодня помогают выполнять беспилотные комплексы, раньше выполнялись силами человека и занимали немало времени. Например, торфяной пожар. Его масштабы сложно оценить невооруженным глазом. Теперь же дрон с тепловизором примерно за 15 минут на высоте облетает большую площадь, и, увидев на мониторе контраст температур, специалисты получают реальную картину с очагами горения.

"Распределение беспилотных летательных аппаратов произведено по всей территории Республики Беларусь, что позволяет нам применить их в кратчайшее время. Например, если прошел ураган и покрыты большие площади, мы задействуем большое количество беспилотных летательных аппаратов. Есть мероприятия, на которые задействован только один беспилотный летательный аппарат, и этого достаточно", - отметил Сергей Дрозд.

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Поиск людей, наблюдение с высоты за пожарами в природных экосистемах и разливом рек во время весеннего половодья, оценка масштабов последствий после разгула стихии. Беспилотники - сегодня неотъемлемая часть работы МЧС круглый год.

В особо жаркие дни квадрокоптеры используют для мониторинга мест отдыха и пляжей, как официальных, так и стихийных. Это уже зарекомендовало себя как действенный способ выявления нарушителей.