Как форум "Дети Содружества" объединил ребят из 8 стран через историю, спорт и культуру

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Каждый из нас помнит свое приключение в летний лагерь. Новые знакомства, первые симпатии, совместные игры. И все это была целая жизнь.

Смена этого года получилась особенной благодаря интернациональному диалогу, в котором стираются границы между странами и создается новый фундамент единства народов. 80 школьников из 8 стран Содружества в год 80-летия Победы. Такая магия бесконечных восьмерок легла в основу 10-дневного путешествия.

Синеокая, зеленая, гостеприимная. Все лучшие стороны Беларуси сочетаются на берегу озера Нарочь. И как этот самый крупный водоем страны с таким же большим и открытым сердцем встречали на нашей земле "Детей Содружества".

Разные грани белорусской культуры сияли для наших гостей. Яркие сочетания богатого исторического наследия, народные традиции и современные тенденции. Белорусская земля объединила разные народы в танце. Стирая культурные различия, лилась и песня сквозь все приключения.

"Если ты понимаешь традиции своего собеседника, то никогда в жизни его не обидишь, не оскорбишь, даже невольно. Поэтому это очень важно знать. И, конечно же, культура как никогда сплочает людей", - отметил министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий.

Через национальные костюмы, кухню, танцы и традиции ребята знакомились и знакомили друг друга со своей культурой. Открылся портал в разные страны в детском центре "Зубренок".

Все ребята отмечали вкусную белорусскую еду. "На обед был борщ, на завтрак оладушки. Кормят очень хорошо, проголодаться не успеваем", - рассказали участники форума "Дети Содружества".

"Хотелось, конечно, порадовать наших гостей блюдами белорусской кухни. Режим питания пятиразовый. Всем нравится зубрятский борщ, нравятся наши нарочанские салаты и, конечно же, зубрятские оладьи со сгущенкой. Мы смогли порадовать наших гостей, конечно же, белорусскими драниками", - рассказала директор НДЦ "Зубренок" Татьяна Осмоловская.

После сытного обеда по закону форума участников ждал интерактив. В программе диалоговые площадки, интеллектуальные игры, мастер-классы по ораторскому искусству и актерскому мастерству. А еще секреты от художников. Нашлось и время для спорта.

"Спорт формирует личность, сильный характер. Я уверен, что этот опыт для них будет хорошим трамплином для того, чтобы ставить перед собой максимальные цели и двигаться к ним вперед", - подчеркнул зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков.

Десятый международный форум "Дети Содружества" впервые прибыл в нашу страну. Организаторами стали Совет Республики и Межпарламентская Ассамблея СНГ. А 80-летие победы - главная тема проекта. И не просто так - общая история определила. Поэтому памятные места стали обязательными для посещения.

Общая история и культура сближает жителей разных стран. Кстати, уже не первый год. Форум "Дети Содружества" стартовал еще в 2013-м. И за это время сделали шаг навстречу друг другу более 800 школьников. Кто-то преодолевает сотни, кто-то тысячи километров, чтобы стать частью этого проекта, ведь дружба не просто на словах.

"Я видела восторженные глаза этих ребят. Ради этого стоит жить и, конечно, делать все для того, чтобы молодежь наших стран дружила, чтобы они знали хорошо свою историю, чтобы они умели ценить то настоящее, которое есть в наших странах, ну и, конечно, чтобы они сохраняли мир и дружбу между нашими народами. Это очень важно", - заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

"И какими бы мы не были разными по внешнему виду, говорим на разных языках, чтим разные традиции. Все равно именно здесь, когда мы все вместе собираемся, чувствуется братская дружба", - отметил участник форума "Дети Содружества" Ярослав Юровский.

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"Когда-нибудь, когда нам будет лет по 50, мы встретимся опять в Республике Беларусь, в "Зубренке" и будем также сидеть, петь песни у огня, танцевать и веселиться", - сказал участник форума "Дети Содружества" Матвей Вынар.

И пусть после проекта ребята вернутся в родной город, но каждый будет знать, что в Беларуси их ждут как дома.