Акцент на удобство. Как идет школьный шопинг и подготовка к новому учебному году
Горячая пора для родителей. Меньше чем через месяц школьники вновь сядут за парты. С этого года законодательно закреплены требования к деловому стилю одежды. По всей стране запланировано около 350 школьных базаров. Столичные универмаги до конца лета предлагают покупателям скидки, а также бесплатную подгонку швейных изделий.
В столичных магазинах горячая пора перед новым учебным годом. Семикласснику Никите обновлять школьный гардероб приехали всей семьей.
Синий в одежде - в топе у покупателей. А еще оверсайз и легкие ткани. В белорусских магазинах удовлетворят любой запрос.
Ежегодное обновление ассортимента
Ежегодно перед стартом школьного сезона предприятия Беллегпрома обновляют коллекцию на 65 %. 250 новых моделей появилось в торговых точках. Акцент на комфорт.
Зампредседателя концерна "Беллегпром" Наталия Мороз отмечает, что акцент сделан в моделях и тканях на удобство. Одежду стали выпускать из трикотажного полотна и оверсайз для девочек, также учитываются особенности детей, поэтому произвели более удобную одежду, например, брюки на резинке. "В основном это капсульные коллекции, когда можно выбрать комплект из элементов одежды", - подчеркнула она.
Ассортимент одежды преимущественно отечественного производства – 92 %. Белорусской обуви на полках – 58 %, галантереи - около 40. Наше привлекает и гостей страны.
Скидки до 30 % на школьные товары в определенные дни предлагают столичные универмаги, также акции в виде подарков и дисконтных карт.
Во всех магазинах Минска для многодетных и семей с детьми-инвалидами дополнительный сэйл до 10 %.
Кроме того, организована выездная торговля в райцентрах и крупных агрогородках. Места продаж можно узнать на сайтах региональных органов управления и торговых организаций.