Акцент на удобство. Как идет школьный шопинг и подготовка к новому учебному году

Горячая пора для родителей. Меньше чем через месяц школьники вновь сядут за парты. С этого года законодательно закреплены требования к деловому стилю одежды. По всей стране запланировано около 350 школьных базаров. Столичные универмаги до конца лета предлагают покупателям скидки, а также бесплатную подгонку швейных изделий.

В столичных магазинах горячая пора перед новым учебным годом. Семикласснику Никите обновлять школьный гардероб приехали всей семьей.

Синий в одежде - в топе у покупателей. А еще оверсайз и легкие ткани. В белорусских магазинах удовлетворят любой запрос.

Ежегодное обновление ассортимента

Ежегодно перед стартом школьного сезона предприятия Беллегпрома обновляют коллекцию на 65 %. 250 новых моделей появилось в торговых точках. Акцент на комфорт.

Зампредседателя концерна "Беллегпром" Наталия Мороз отмечает, что акцент сделан в моделях и тканях на удобство. Одежду стали выпускать из трикотажного полотна и оверсайз для девочек, также учитываются особенности детей, поэтому произвели более удобную одежду, например, брюки на резинке. "В основном это капсульные коллекции, когда можно выбрать комплект из элементов одежды", - подчеркнула она.

Ассортимент одежды преимущественно отечественного производства – 92 %. Белорусской обуви на полках – 58 %, галантереи - около 40. Наше привлекает и гостей страны.

Скидки до 30 % на школьные товары в определенные дни предлагают столичные универмаги, также акции в виде подарков и дисконтных карт.

Во всех магазинах Минска для многодетных и семей с детьми-инвалидами дополнительный сэйл до 10 %.