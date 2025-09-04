Как комфортно родителям пережить учебный год - советы специалиста

Это сложный вопрос, отметила эксперт, на который нет универсального совета. " У каждого родителя своя история, поскольку у него самый уникальный и замечательный ребенок. Но я посоветую каждому родителю как можно раньше начать приучать ребенка к самостоятельности. Это касается и домашних заданий, и заполнения дневника ", - подчеркнула она.

Ольга Смирнова обозначила, что во многих учреждениях образования существуют электронные дневники и журналы, которые приветствуются и пользуются популярностью как у родителей, так и у детей, ведь они помогают быстро увидеть информацию. Однако пользуясь электронным дневником или журналом, ребенок зачастую забывает о ведении бумажного дневника, а оно дисциплинирует и влияет на формирование самостоятельности и ответственности.

"Если в течение первых месяцев приучить детей к этой собранности и самостоятельности, то тогда и начало учебного года, и его продолжение будет более комфортным и менее беспокойным. Еще очень важно, особенно в начале школьного пути, - четкость в режиме дня и организации деятельности ребенка. Он должен быть занят, но у него должно оставаться время и для выполнения домашнего задания, и для отдыха, и для занятий спортом, и для прогулок, и для общения с семьей. Если такой режим существует, то тогда будет проще и ребенку, и семье", - перечислила важные моменты Ольга Смирнова.