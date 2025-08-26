3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Как Лида готовится ко Дню белорусской письменности
Книжный мир обновят в Лиде ко Дню белорусской письменности. Это традиция республиканского форума: усовершенствовать специализированные магазины.
Предстоящим событием вдохновились и местные художники: в райцентре уже появились интерактивные скамейки-пазлы и мурал с изображением классика Купалы.
В первые выходные осени построят в Лиде и импровизированный "книжный бульвар": фестиваль книги и прессы на улице митрополита Филарета. Первое издательство страны "Беларусь" доставит из Минска судьбы детей войны, собранные ветераном Ильей Корабликовым, и честные отзывы о Лидском крае. Сборник - премьера специально к форуму.
О чем "болит" сегодня у белорусских литераторов и когда современные авторы потеснят классиков - Короткевича и Купалу - в топе продаж? Рассуждаем 26 августа в "Актуальном интервью" на "Первом информационном" в 13:20.