Как Лида готовится ко Дню белорусской письменности

Книжный мир обновят в Лиде ко Дню белорусской письменности. Это традиция республиканского форума: усовершенствовать специализированные магазины.

Предстоящим событием вдохновились и местные художники: в райцентре уже появились интерактивные скамейки-пазлы и мурал с изображением классика Купалы.

В первые выходные осени построят в Лиде и импровизированный "книжный бульвар": фестиваль книги и прессы на улице митрополита Филарета. Первое издательство страны "Беларусь" доставит из Минска судьбы детей войны, собранные ветераном Ильей Корабликовым, и честные отзывы о Лидском крае. Сборник - премьера специально к форуму.