Как Литва превратилась в энергетического аутсайдера, рассказал эксперт Фролов

"С чем Литва покинула Советский Союз в области энергетики? Среди всех объектов, которые Литва получила, мы обнаружим Игналинскую атомную электростанцию. Кстати, где она? А с 2009 года ее вывели из эксплуатации и пообещали Литве, что вот где-то рядом построят новую атомную электростанцию. Ее нет. И вот представьте, за период, когда Литва вывела атомную электростанцию из эксплуатации и бегала, интересовалась, когда же, когда же нам будут строить новую, Беларусь не только заключила контракт с Росатомом, но и получила атомную электростанцию. Т.е., Литва из нетто-экспортера электрической энергии превратилась в нетто-импортера, а учитывая наличие атомной электростанции в Беларуси, при той конфигурации, которая была, скажем, в начале 20-х годов, до отключения Литвы из кольца БРЭЛЛ, получилось, что Литва не сможет никогда, по сути, реализовать бытовавшие там планы о восстановлении статуса нетто-экспортера. Потому что зачем? Рядом есть атомная электростанция, ее, в общем-то, хватает".