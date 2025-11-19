Как Литва разрушает себя изнутри, рассказал эксперт Ягелавичус

"Был прекращен железнодорожный транзит "Беларуськалия" в порт Клайпеды, от которого Литва потерпела большие убытки. В компании "Литовские железные дороги" очень много людей уволили. В порту перегруз, перевалка товаров значительно уменьшилась и появились миллиардные убытки. То же самое с закрытием БРЭЛЛ, когда цена электроэнергии в разы подскочила, и Литва отсекла себе возможности быть хоть минимально каким-то промышленным государством. И вот третий такой крупный мазок - закрытие границы, где Литва, которая была довольно серьезным логистическим хабом, могла потерять свои твердые позиции, которые у нее были, и эти позиции перехватили бы поляки. К счастью, по стечению обстоятельств, все подвело к тому, что правящие никуда не могли деться и были обязаны опять открыть погранпереходы".