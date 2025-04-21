Как максимально эффективно передать следующему поколению память о ВОВ, рассказал эксперт

По его словам, мы все делаем правильно. Необходимо сохранять эту память и передавать историю для будущего поколения. И прежде всего это то, что закладывается в семье.

"Дальше - это школа, образование, образовательные проекты, поддержка инициатив на уровне школ или университетов, - отметил Беленченко. - И дальше максимальное тиражирование того, что у нас есть, и этих наработок не только внутри страны, но и на международной арене. На международной арене, как в странах так называемой антигитлеровской коалиции, прежде всего это страны постсоветского лагеря, так и за рубежом - Европа, Франция и другие, которые пострадали все-таки от нацизма. Им надо напоминать это, потому что, к сожалению, они не помнят".