Как Минская региональная таможня сокращает сроки оформления товаров и автомобилей
В условиях внешнего давления работа таможенных органов Беларуси, в частности Минской региональной таможни, приобретает особое значение
Как адаптироваться к внешнему давлению в таможенной сфере, рассказал начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов в "Актуальном интервью".
"За последнее время Минская региональная таможня показала хорошие результаты работы. За 9 месяцев 2025 года в бюджет перечислено более 4 млрд белорусских рублей. Это свидетельствует о стабильной работе экономики страны и региона. Таможня справилась с вызовами и задачами, которые перед ней стояли", - отметил Сергей Иванов.
Внедрение информационных технологий и использование мобильных досмотровых комплексов позволило сократить время таможенных операций и, соответственно, улучшить внешнеэкономическую деятельность.
"С начала 2025 года оформлено более 30 тыс. транспортных средств для личного пользования в зоне Минской региональной таможни. С учетом объемов внедряется удаленный выпуск, когда контроль документов проводится в менее загруженных таможнях, а решение о выпуске и документы выдаются физическому лицу на месте", - заявил Сергей Иванов.
Во избежание проблем, возникающих при оформлении транспортных средств для личного пользования, рекомендуется обращаться только к проверенным таможенным агентам и представителям для совершения сделок, избегая сомнительных организаций.