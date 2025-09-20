Как Минская региональная таможня сокращает сроки оформления товаров и автомобилей

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26f06244-5009-4fa1-a576-1d61a83021dc/conversions/e36e15ca-e7d7-48e1-99f3-7c4e8bd6fcf7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26f06244-5009-4fa1-a576-1d61a83021dc/conversions/e36e15ca-e7d7-48e1-99f3-7c4e8bd6fcf7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26f06244-5009-4fa1-a576-1d61a83021dc/conversions/e36e15ca-e7d7-48e1-99f3-7c4e8bd6fcf7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26f06244-5009-4fa1-a576-1d61a83021dc/conversions/e36e15ca-e7d7-48e1-99f3-7c4e8bd6fcf7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В условиях внешнего давления работа таможенных органов Беларуси, в частности Минской региональной таможни, приобретает особое значение

Как адаптироваться к внешнему давлению в таможенной сфере, рассказал начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов в "Актуальном интервью".

"За последнее время Минская региональная таможня показала хорошие результаты работы. За 9 месяцев 2025 года в бюджет перечислено более 4 млрд белорусских рублей. Это свидетельствует о стабильной работе экономики страны и региона. Таможня справилась с вызовами и задачами, которые перед ней стояли", - отметил Сергей Иванов.

Внедрение информационных технологий и использование мобильных досмотровых комплексов позволило сократить время таможенных операций и, соответственно, улучшить внешнеэкономическую деятельность.

"С начала 2025 года оформлено более 30 тыс. транспортных средств для личного пользования в зоне Минской региональной таможни. С учетом объемов внедряется удаленный выпуск, когда контроль документов проводится в менее загруженных таможнях, а решение о выпуске и документы выдаются физическому лицу на месте", - заявил Сергей Иванов.