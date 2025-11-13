3.67 BYN
Как начиналась история Белорусского радио - ответы в фильме "Слушая время"
Автор:Редакция news.by
Биография Белорусского радио - в одном фильме. Телеканал "Первый информационный" подготовил документальный метр к 100-летию отечественного радиоэфира.
Как начиналась история длиной в целый век и кто влюбил в радио всю страну? Интервью с кумирами миллионов, медиаменеджерами и теми, кто сегодня в ответе за частоту. Исторические подробности, которых вы не найдете в учебниках по журналистике.
Чистый звук, без помех и только четкая картинка, потому что радио - давно больше, чем радио. Не пропустите документальный фильм "Слушая время" в эфире "Первого информационного" уже в эту субботу, 15 ноября.