Как нам удалось перейти на полностью отечественное производство бронепанелей для военнослужащих

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Предприятие по производству бронежилетов при Физико-техническом институте Национальной академии наук Беларуси существует с 1992 года. Сейчас это предприятие полного цикла - от изготовления экипировки до производства бронепанелей, бронирования автомобилей для самых разных запросов тех, для кого такая защита важна каждый день - это военнослужащие и бойцы специальных подразделений.

В сегодняшней неспокойной ситуации вокруг Беларуси локализация подобного производства важна. Что еще важно - предприятие смогло составить серьезную конкуренцию и по качеству, и по цене иностранной продукции, чем сегодня подтвердило то, что мы способны на многое и даже больше. Подробности смотрите в новом выпуске программы "Война и мир".

"Предприятие начинало выпуск определенных видов бронежилетов, потом уже перешло к изготовлению бронепанелей. На сегодняшний день предприятие закрывает полностью весь спектр выпуска всех бронепанелей от БР-2 класса до БР-5 класса. Ну, а также БР-1 класс, который у защищает от пуль 9×18 мм, либо осколков и ножей", - рассказал начальник научно-производственного центра Физико-технического института НАН Беларуси Никита Кукреш.

Длительное время о предприятии ничего не было слышно, и вот совершенно недавно бронепластины начали появляться в средствах защиты нашего силового блока. Отвечая на вопрос о том, как удалось создать предприятие полного цикла, Никита Кукреш отметил, что история всех нынешних войн и конфликтов показывает, что есть необходимость в локализации выпуска всех изделий: "Мы ничего не покупаем, все делаем сами. Нами освоено производство керамических панелей, металлических".