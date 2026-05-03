Гастрономический тренд: белорусские ученые создают цветной картофель

Картофель бывает не совсем обычным. В природе насчитывается более 200 видов разноцветного картофеля. Селекционеры, в том числе и белорусские, скрещивают дикорастущие виды с культурными сортами и гибридами, чтобы в итоге получить вкусный и полезный овощ.

Картофель с цветными клубнями - гастрономический тренд, который теперь стал популярен и в Беларуси. К примеру, в Париже такой продукт продают чуть ли не по 500 евро за килограмм. Причина высокой цены заключается в том, что он полезен для здоровья.

В Научно-практическом центре НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству ученые уже не первый год создают клубни с цветной мякотью. Уникальность такого картофеля заключается в его натуральности. Окраска достигается без генной модификации, а за счет высокого содержания антониацинов и каротиноидов. Благодаря им кожура и мякоть овоща имеют красную, синюю или фиолетовую окраску, которая в свою очередь замедляет процесс окисления в организме и тем самым затормаживает старение.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a843e80b-1fbb-4c53-917b-a5eff7ad7b42/conversions/207e0297-8cff-4235-adee-a956cf20a8b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a843e80b-1fbb-4c53-917b-a5eff7ad7b42/conversions/207e0297-8cff-4235-adee-a956cf20a8b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a843e80b-1fbb-4c53-917b-a5eff7ad7b42/conversions/207e0297-8cff-4235-adee-a956cf20a8b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a843e80b-1fbb-4c53-917b-a5eff7ad7b42/conversions/207e0297-8cff-4235-adee-a956cf20a8b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юлия Гунько, завотделом селекции картофеля НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству: "Для того чтобы получить цветной картофель, как минимум, одна или две родительские формы должны быть цветными, чтобы потомство, естественно, было с цветной мякотью различной интенсивности. Любой картофель (и обычный, и необычный) начинается с диких видов. Методами традиционной селекции добиваемся тех форм, которые мы хотим получить, и затем вовлекаем уже в гибридизацию в селекционном процессе".

За время работы специалисты научного центра вывели около 100 отечественных гибридов, которые по яркости мякоти и другим характеристикам не уступают лучшим мировым образцам.

Цветной картофель можно жарить, варить, запекать. Но чтобы сохранить яркость цвета и привычный вкус, клубни рекомендуется готовить не дольше 20 минут.