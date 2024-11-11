В Комитете государственного контроля рассказали, как обезопасить себя во время покупок онлайн. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

"Все чаще на просторах Интернета можно столкнуться с недобросовестными продавцами. Как правило, злоумышленники создают страницу интернет-магазина, на которую выставляют фото настоящих товаров за значительно заниженную цену. Покупатель оплачивает товар частично или полностью и не получает его", - отметили в КГК.

Как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн? Должна вызвать подозрение чересчур низкая стоимость товара, отсутствие контактной информации и сведений о продавце, отсутствие курьерской доставки и самовывоза, а также то, что страница магазина не имеет истории и зарегистрирована несколько дней назад.

Эксперты напомнили правила действий при интернет-покупках: проверяйте интернет-магазин, изучите отзывы о его работе, не общайтесь с продавцом в мессенджерах вне торговой площадки, оплачивайте покупки только через официальные магазины, платформы и т.д., не перечисляйте средства до получения товара, советуйтесь с родными и близкими.