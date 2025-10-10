Как поддерживают молодых специалистов и иностранных граждан в Речицком районе

Как организована господдержка, какие трудовые, социальные гарантии и другие меры стимулирования, в том числе и для иностранных граждан в Речицком районе.

Кадровый потенциал АПК Беларуси укрепляют молодые специалисты. Для них хороший соцпакет, материальные выплаты, жилье. А потому многие выпускники после обязательной отработки остаются именно в глубинке, где сегодня комфортно жить, работать и растить детей.

Еще год назад вчерашний выпускник Ветеринарной академии, а сегодня уже ветврач нового животноводческого комплекса. Виктор Сухобок выбирал профессию по зову сердца, под его внимательным присмотром неокрепшие подопечные, за каждого в ответе.

Виктор Сухобок, ветврач КСУП "Агрокомбинат "Холмеч"

Виктор Сухобок, ветврач КСУП "Агрокомбинат "Холмеч":

"В этом профилактории содержится около 200 телят, в мои обязанности входит контроль качества кормления животных, а также профилактические и лечебные мероприятия".



Многоотраслевой "Агрокомбинат "Холмеч" - один из ведущих в Речицком районе. Специализируется на производстве молока и мяса, выращивает зерновые культуры. Первые в области тысячники на уборочной страде традиционно отсюда. Многие пришли на работу по целевому распределению, по истечении срока отработки остались и не жалеют. Хорошие условия труда, соцпакет, зарплата достойная. Работы хватает всем, на селе лишних рук не бывает.

Артем Москалев, замдиректора КСУП "Агрокомбинат "Холмеч":

"5400 - общее поголовье скота. В этом году было построено 4 современных профилактория, данный профилакторий, в котором мы находимся, на 108 боксиков, т.е. 260 скотомест. Привесы увеличились - с 900 до килограмма среднесуточные в данных профилакториях, это хорошо".

Задача - максимально поддержать молодежь на селе

Виктор Сухобок - один из 22 работающих молодых специалистов, которых не испугала перспектива жизни на селе. Главный - квартирный вопрос - решился сразу. Обживается молодая семья на 80 арендованных квадратах, со временем мечтают завести подсобное хозяйство. Работодатель поможет.

Виктор и Елизавета Сухобок, сотрудники КСУП "Агрокомбинат "Холмеч"

Виктор и Елизавета Сухобок, сотрудники КСУП "Агрокомбинат "Холмеч":

"В квартире мы где-то полгода пожили, домики были заняты, а как освободился домик, подошли к директору. Кухню нам полностью хозяйство предоставляло, а мебель ту, которая нам надо, мы докупали. Выплаты предоставляли, подъемные. Доплаты молодым специалистам идут в оклад, можно, по-моему, молодой семье раз в месяц писать на помощь".

Для работы на селе привлекают трудовых мигрантов

Привлекает хозяйство и трудовые ресурсы из других государств. Они пользуются теми же социальными и трудовыми гарантиями, что и белорусы. На родине Абдурасула Исмаилахунова ждет жена и трое детей. Семья строит дом, а с работой тяжело, в Синеокую приехал из Узбекистана.

Гражданин Узбекистана Абдурасул Исмаилахунов

Гражданин Узбекистана Абдурасул Исмаилахунов рассказал, что в аэропорту встретили хорошо, хорошо кормят и дают продукты. Ему в Беларуси нравится работать.

По приезде в Холмеч новые сотрудники сельхозпредприятия получили благоустроенный дом. Сейчас здесь живут 5 граждан Узбекистана. Хозяйство ждет еще 18 трудовых мигрантов из Индии и Непала.