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Как погодный коллапс в аэропорту Пулково повлиял и на рейсы авиакомпании "Белавиа"
Из-за ливневого снега в Санкт-Петербурге "Белавиа" объединила рейсы, пассажиры готовятся к вылету. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Погодный коллапс в аэропорту Пулково повлиял и на рейсы авиакомпании "Белавиа". Утренний рейс из Минска B2 941 (вылет в 8.17) на подлете к Санкт-Петербургу был вынужден вернуться в базовый аэропорт Минск в связи с невозможностью посадки в Пулково. Позже пассажиры этого рейса cмогли улететь в Санкт-Петербург на другом самолете: Боинг 737-800 приземлился в Пулково в 16.17", - рассказали в авиакомпании.
В более сложном положении оказались пассажиры рейса В2 942 Санкт-Петербург - Минск. Вылет по расписанию в 10.30 оказался невозможен, и рейс был объединен с другим - B2 940 (вылет по расписанию в 15.15). "Однако из-за сбойной ситуации в аэропорту, которую сотрудники Пулково устраняют на данный момент, своей очереди на вылет дожидаются многие рейсы. Среди них и рейс "Белавиа" B2 940. На борту рейса B2 940 сейчас находятся 143 человека, представители авиакомпании с ними на связи и решают вопрос c погрузкой багажа", - сообщили в пресс-службе.
Пассажирам, которые были вынуждены задержаться в аэропорту на несколько часов, было предоставлено горячее питание и напитки.
"Авиакомпания сожалеет о неудобствах, с которыми столкнулись пассажиры, и предпринимает все усилия, чтобы минимизировать дискомфорт", - добавили в пресс-службе "Белавиа".
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