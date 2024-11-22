Как погодный коллапс в аэропорту Пулково повлиял и на рейсы авиакомпании "Белавиа"

Из-за ливневого снега в Санкт-Петербурге "Белавиа" объединила рейсы, пассажиры готовятся к вылету. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Погодный коллапс в аэропорту Пулково повлиял и на рейсы авиакомпании "Белавиа". Утренний рейс из Минска B2 941 (вылет в 8.17) на подлете к Санкт-Петербургу был вынужден вернуться в базовый аэропорт Минск в связи с невозможностью посадки в Пулково. Позже пассажиры этого рейса cмогли улететь в Санкт-Петербург на другом самолете: Боинг 737-800 приземлился в Пулково в 16.17", - рассказали в авиакомпании.

В более сложном положении оказались пассажиры рейса В2 942 Санкт-Петербург - Минск. Вылет по расписанию в 10.30 оказался невозможен, и рейс был объединен с другим - B2 940 (вылет по расписанию в 15.15). "Однако из-за сбойной ситуации в аэропорту, которую сотрудники Пулково устраняют на данный момент, своей очереди на вылет дожидаются многие рейсы. Среди них и рейс "Белавиа" B2 940. На борту рейса B2 940 сейчас находятся 143 человека, представители авиакомпании с ними на связи и решают вопрос c погрузкой багажа", - сообщили в пресс-службе.

Пассажирам, которые были вынуждены задержаться в аэропорту на несколько часов, было предоставлено горячее питание и напитки.