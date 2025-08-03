У дачников сейчас активный сезон. Погода многим поломала и урожаи, и планы. А для многих - это основной доход. Те, кого не потрепало дождями и ветрами, а таких немало, активно продают Белкоопсоюзу и овощи, и фрукты, и ягоды с грибами.

По стране работает более 7 сотен пунктов приема сельхозпродукции, чаще всего белорусские дачники несут на приемные пункты картофель, морковь, огурцы и капусту - традиционные культуры, которые всегда пользуются спросом.

В этом году белорусские огороды столкнулись с настоящими испытаниями. Капризная погода, которая не пощадила ни фермеров, ни дачников, оставила многих без ожидаемого урожая. У некоторых дожди затопили целые поля и огороды.

Последствия проливных ливней белорусские дачники и фермеры активно публикуют в социальных сетях. Картина, прямо скажем, удручающая: целые плантации картофеля, грядки с огурцами и помидорами ушли под воду. Особенно сильно от разгула стихии пострадали огороды в Витебской области.

Как погодные аномалии повлияли на планы дачников и могут ли они рассчитывать на хороший заработок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/993e005a-6a04-426a-8b54-b31083918947/conversions/f06a8ff5-444a-41f2-866e-725d2d71de35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/993e005a-6a04-426a-8b54-b31083918947/conversions/f06a8ff5-444a-41f2-866e-725d2d71de35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/993e005a-6a04-426a-8b54-b31083918947/conversions/f06a8ff5-444a-41f2-866e-725d2d71de35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/993e005a-6a04-426a-8b54-b31083918947/conversions/f06a8ff5-444a-41f2-866e-725d2d71de35-xl-___webp_1920.webp 1920w

Принесли хлопоты сюрпризы погоды и Людмиле Кондратович из агрогородка Полочаны Молодечненского района. Недавние дожди стали настоящим испытанием для ее огорода - между грядками образовался целый ручей, который оставил после себя не только грязь, но и поврежденные растения.

Но Людмила не из тех, кто опускает руки. Она, как и прежде, каждое утро спешит на свой огород, ведь это не просто хобби, а настоящее дело жизни, которому она посвящает большую часть своего времени и сил.

"Выращиваем все, что нужно в хозяйстве - картошку, морковку, свеклу, огурцы, помидоры, перцы. Все для семьи. Делаем заготовки на зиму, закатки", - рассказала жительница аг. Полочаны Людмила Кондратович.

Капризы погоды в этом году, конечно, внесли свои коррективы, и урожай у белорусов выдался не совсем таким, как ожидалось. Но все не так плохо. Урожай есть. Просто у каждого он свой и по сорту, и по объему. Лучшее тому доказательство - это посмотреть на изобилие свежих и натуральных продуктов на прилавках магазинов и рынков.

Как погодные аномалии повлияли на планы дачников и могут ли они рассчитывать на хороший заработок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42c522e2-66ad-4799-b95d-83f5f44e6df4/conversions/7b33b67a-02e0-4bd0-ba84-20a584e6bc34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42c522e2-66ad-4799-b95d-83f5f44e6df4/conversions/7b33b67a-02e0-4bd0-ba84-20a584e6bc34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42c522e2-66ad-4799-b95d-83f5f44e6df4/conversions/7b33b67a-02e0-4bd0-ba84-20a584e6bc34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42c522e2-66ad-4799-b95d-83f5f44e6df4/conversions/7b33b67a-02e0-4bd0-ba84-20a584e6bc34-xl-___webp_1920.webp 1920w

Реализуя выращенное, белорусские труженики села не только обеспечивают нас свежей и качественной продукцией, но и получают ощутимый доход. А если после собственных заготовок остаются излишки огородных и лесных даров, их всегда можно выгодно сдать в приемозаготовительный пункт. По всей стране таких пунктов функционирует более 700. К примеру, только на одном из них, на Слуцком рынке, с начала года дачники сдали почти 100 т картофеля, более 80 т овощей и 5 т ароматной земляники.

За первое полугодие организация достигла значительных результатов, увеличив объемы закупок и расширив ассортимент продукции, даже несмотря на капризы погоды.