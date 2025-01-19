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Как повлияло открытие новых станций метро в Минске на востребованность маршруток

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Начальник Главного управления автомобильного транспорта Минтранса Беларуси Андрей Гладкий в "Актуальном интервью" рассказал, утратило ли свою востребованность маршрутное такси с открытием новых станций метро.

Гость интервью отметил, что городское маршрутное такси немного утрачивает свою актуальность. "В Минске, например, с открытием станций метрополитена полностью пересматривается маршрутная сеть в районе этих станций", - обозначил он.

"Фактически все потребности пассажиров обеспечиваются силами государственного предприятия "Минсктранс", - сказал Андрей Гладкий. - Никто с рынка маршрутки, скажем так, не удаляет, они работают, есть определенный круг пассажиров, которые пользуются данным видом услуг. Но время покажет, останутся маршрутки на рынке или нет".

маршруткиАктуальное интервьюМинтранс