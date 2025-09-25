Как предлагают улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания в Новополоцке

Качество жилищно-коммунального обслуживания населения - вопрос, который находится на постоянном контроле. 25 сентября о совершенствовании подходов говорят в Новополоцке. Здесь проходит выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.

Действительно - от качества жилищно-коммунального обслуживания белорусов сегодня зависит комфорт и благополучие жизни людей на местах.

Поэтому данный вопрос находится на особом контроле Совета Республики. Сегодняшнее выездное заседание - тому яркое подтверждение.

Совет по взаимодействию органов местного самоуправления проходит в Новополоцке неслучайно. Именно здесь сегодня к своему логическому завершению подходит строительство масштабного проекта - современного регионального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами.

директор ПКУП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" Сергей Велюго

Чем уникален проект и какую пользу принесет региону, рассказал директор ПКУП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" Сергей Велюго:

"Данный объект предназначен для того, чтобы сортировать и частично перерабатывать порядка 80 тонн отходов, образующихся в год в данном регионе - это Новополоцк, Полоцк, Полоцкий район, Рассонский район и Ушачи. Собственно, для этого данный объект и строился. Уникален он тем, что здесь максимально собраны все способы и технологии переработки отходов. Здесь есть переработка медицинских и биологических отходов в объеме 700 тонн в год".

Впереди у участников выездного заседания небольшой экскурс по городу. В Год благоустройства один из самых молодых городов Беларуси заметно преобразился. У новополочан появился уникальный "Измерительский лес" - благоустроенное пространство, где люди могут прогуляться и с пользой для здоровья провести время. Сразу после стартует ключевая часть программы выездного заседания - обсуждение актуальной повестки дня.