Как проходит полуфинал Республиканского военно-патриотического турнира "Вызов"

Минная тропа, исторический квиз и обкатка танками. Вызов своим возможностям вновь бросили белорусские школьники.

На полигоне учебного центра - Военной академии в Борисовском районе - проходит полуфинал республиканского военно-патриотического турнира.

Расскажем, как с вызовами современности справляются юные патриоты.

Вызов принят!

Вой сирены и автоматная очередь. В 4:30 юным патриотам не до сна. Команда - быть в полной боевой готовности.

70 школьников из разных уголков Беларуси на боевой передовой. Они здесь, чтобы побороться за место в финале проекта.

Виталий Сердюк, начальник штаба - первый замначальника учебного центра Военной академии Беларуси:

"Многие ребята - выходцы из военно-патриотических классов, что в первом сезоне турнира "Вызов", что во втором сезоне турнира "Вызов". Их много. Видна подготовка. Видно, что ребята к полуфиналу готовились в школах, потому что занимались. Даже вчера при подготовке в первый день им даже не стоило много всего рассказывать, потому что они сами могли уже показать то, что от них требуется. У ребят глаза реально горят, они заряжены, у них есть командный дух, у них есть воля к победе, они готовы рвать и метать".

Сильные духом и смелые, с военным ремеслом на ты, а теперь еще и с армейским укладом жизни. Готовы, казалось бы, к любому вызову, даже к встрече с противником на минной тропе.

Новое испытание для школьников - тропа разведчика. Проверка на ловкость, командный дух и скорость. И даже небольшие неудачи не собьют с правильного пути юных патриотов.

Это второй сезон турнира "Вызов". Один из его инициаторов - самая молодая народная организация страны "Патриоты Беларуси". Сила - в единстве. И молодое поколение об этом знает.

Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси":

"Все западные страны, которые воевали против нас, переписывают историю, искажают факты. Очень важно, чтобы те герои, которые действительно отстояли нам мир, были поистине нашими героями. Чтобы никто не мог их заменить на каких-то лжегероев, которые глумились над нашим народом. Поэтому наше объединение "Патриоты Беларуси" всегда занимается с молодежью. Научить любить Родину можно любого. Самое главное, чтобы эта любовь была передана от сердца, от поколения к поколению".

"Мы несем своими проектами патриотизм какой-то. Он же заключается не только в том, что мы там поем патриотические, допустим, песни или занимаемся каким-то патриотическим воспитанием и молодежи, и граждан. Конечно, и это также, но мы еще работаем и с трудовыми коллективами, и с детьми, и пытаемся изучать историю, сохранять ее. Пытаемся заниматься всеми общественно полезными действиями. На самом деле эти проекты придумывают обычные люди, они абсолютно по профессии разные", - рассказала Елена Гагарина, зампредседателя республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси".