Как шла подготовка интервью Президента Беларуси для Time - 10 августа в рубрике "Время Первого"

Мощное и резонансное интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналу Time. Расскажем и покажем, как шла его подготовка.

Что за сообщение получила Наталья Эйсмонт от американского журналиста Шустера после выхода статьи в Штатах? И какой была реакция белорусского Президента на этот пропагандистский опус? Все покажет "Время Первого".

Смотрите в воскресенье, 10 августа, в "Главном эфире". А также на сайте NEWS.BY и на мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.

