3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Как шла подготовка интервью Президента Беларуси для Time - 10 августа в рубрике "Время Первого"
Автор:Редакция news.by
Мощное и резонансное интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналу Time. Расскажем и покажем, как шла его подготовка.
Что за сообщение получила Наталья Эйсмонт от американского журналиста Шустера после выхода статьи в Штатах? И какой была реакция белорусского Президента на этот пропагандистский опус? Все покажет "Время Первого".
Смотрите в воскресенье, 10 августа, в "Главном эфире". А также на сайте NEWS.BY и на мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.