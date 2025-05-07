Как шпионаж за белорусскими военнослужащими привел поляка в тюрьму

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Ежи Живолевски проживал в Гродно. Он был завербован в начале 2000-х службой военной разведки Польши. Действовал под псевдонимом "Посейдон". Собирал и передавал по заданию польских спецслужб сведения в отношении бывших и действующих военнослужащих Министерства обороны и Государственного пограничного комитета Беларуси. Осужден за агентурную деятельность.

Ежи рассказал, что оказался в Беларуси, когда встретил свою будущую жену. Позже у них появился сын. Сейчас его семья находится в Гродно, там у них был бизнес.

Поляк был приговорен к четырем годам лишения свободы. "Суд длился три дня, в первый день суд не принял решение, в следующие дни было решено не менять приговор", - рассказал Ежи Живолевски.

Осужденный поделился планами после освобождения: "Я постоянно думаю об этом, и моя жена подталкивает меня к тому, чтобы думать об этом. Кое-какие планы у меня есть. Есть друзья в Нидерландах, и у меня есть знакомый, у него небольшой бизнес, он крепко стоит на ногах. И он мог бы дать мне приличную работу, приличную зарплату".

На вопрос о том, почему Ежи не хочет жить в Польше, он ответил, что там не будет желаемых условий для жизни.

Ежи Живолевски признался, что на протяжении трех лет, проведенных в заключении, он постоянно думал о своей семье. "Я уже пожилой человек, мне 60 лет, и каждый день для меня это как месяц или год для кого-то, кто моложе. Я знаю, что моя жизнь подходит к концу, и я прекрасно понимаю, что физически я слабею. Меня всегда интересовало, что происходит в семье, как у них дела, как сын учится в школе, как у них со здоровьем. Интересовался всегда здоровьем мамы, ей 93 года, я надеюсь, что еще увижу ее живой. Она не знает, что я в тюрьме", - отметил поляк.