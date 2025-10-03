Как слаженная работа экономик России и Беларуси позволяет реализовывать то, что ограничено санкциями news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/887ee3fc-cfdd-4525-a46e-b14d3ea2768a/conversions/b39e43dc-cc9f-4a5e-b9ea-726e3adb35c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/887ee3fc-cfdd-4525-a46e-b14d3ea2768a/conversions/b39e43dc-cc9f-4a5e-b9ea-726e3adb35c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/887ee3fc-cfdd-4525-a46e-b14d3ea2768a/conversions/b39e43dc-cc9f-4a5e-b9ea-726e3adb35c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/887ee3fc-cfdd-4525-a46e-b14d3ea2768a/conversions/b39e43dc-cc9f-4a5e-b9ea-726e3adb35c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Технологический суверенитет - это долгосрочная цель, путь к которой состоит из ряда шагов. Принята стратегия научно-технологического развития СНГ до 2035 года, синхронизированная с Союзным государством.

Как Минск объединил СНГ и ЕАЭС для регионального прогресса, рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина в "Актуальном интервью".

Промышленность Беларуси - предмет обсуждения в западной прессе. Лидеры всех государств акцентируют внимание на возрождении и развитии промышленности. "Невозможно было бы говорить о технологическом суверенитете в рамках Союзного государства, если бы у нас не было промышленности. Взаимодополняемость экономик России и Беларуси позволяет реализовывать то, что ограничено санкциями. Преимущество Союзного государства, стран СНГ и ЕАЭС - наличие человеческого капитала, который нужно развивать в соответствии с требованиями времени", - отметила Ольга Лазоркина.

Вопросы атомной энергетики обсуждались в рамках Глобального атомного форума. В рамках Союзного государства выстраиваются новые форматы взаимодействия, идет поиск формулы для уравновешивания рынков Беларуси и России, чтобы выйти на единые позиции. Минская площадка становится знаковой, так как здесь запускаются новые форматы, за которыми следят другие страны СНГ и ЕАЭС.