Как слаженная работа экономик России и Беларуси позволяет реализовывать то, что ограничено санкциями
Технологический суверенитет - это долгосрочная цель, путь к которой состоит из ряда шагов. Принята стратегия научно-технологического развития СНГ до 2035 года, синхронизированная с Союзным государством.
Как Минск объединил СНГ и ЕАЭС для регионального прогресса, рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина в "Актуальном интервью".
Промышленность Беларуси - предмет обсуждения в западной прессе. Лидеры всех государств акцентируют внимание на возрождении и развитии промышленности. "Невозможно было бы говорить о технологическом суверенитете в рамках Союзного государства, если бы у нас не было промышленности. Взаимодополняемость экономик России и Беларуси позволяет реализовывать то, что ограничено санкциями. Преимущество Союзного государства, стран СНГ и ЕАЭС - наличие человеческого капитала, который нужно развивать в соответствии с требованиями времени", - отметила Ольга Лазоркина.
Вопросы атомной энергетики обсуждались в рамках Глобального атомного форума. В рамках Союзного государства выстраиваются новые форматы взаимодействия, идет поиск формулы для уравновешивания рынков Беларуси и России, чтобы выйти на единые позиции. Минская площадка становится знаковой, так как здесь запускаются новые форматы, за которыми следят другие страны СНГ и ЕАЭС.
"Появление единого рынка энергоресурсов и реализация научно-технологических стратегий вовлекает научные структуры и требует подготовки новых специалистов. В БГУ открыта новая специальность для обслуживания БелАЭС", - рассказал Ольга Лазоркина.