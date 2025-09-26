Как цифровые технологии помогают школьникам в образовании

В Беларуси все активнее внедряют цифровые технологии в систему образования. Современные подходы позволяют наполнить занятие интерактивом, а подачу информации сделать еще более доступной для школьников.

Инновации в школе Минска

Инга Тихоновецкая - учитель-методист школы № 111 г. Минска. Для нее урок - это всегда поиск новых решений. К привычным упражнениям педагог добавляет интерактивные задания. А при подготовке к занятиям активно пользуется искусственным интеллектом.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40cb3482-85bb-4702-973d-da9474121d84/conversions/ed392ea5-8827-473d-b51b-7898b4fdb7fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40cb3482-85bb-4702-973d-da9474121d84/conversions/ed392ea5-8827-473d-b51b-7898b4fdb7fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40cb3482-85bb-4702-973d-da9474121d84/conversions/ed392ea5-8827-473d-b51b-7898b4fdb7fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40cb3482-85bb-4702-973d-da9474121d84/conversions/ed392ea5-8827-473d-b51b-7898b4fdb7fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Инга Тихоновецкая, учитель-методист СШ № 111 г. Минска им. М. Каснерика:

"Готовлю сценарий урока, используя мои методические выверены материалы, а искусственному интеллекту предлагаю дополнить интересными моментами. Искусственный интеллект помогает найти загадки по теме, пословицы, поговорки, разработать игры, разработать дополнительные карточки для моих учеников".

Современные разработки внедряются в школе не только на уроках, но и в проектной деятельности. Так, учащиеся разработали интерактивный комплекс "Цуды з праявамі". Он объединяет в себе мобильное приложение, словарь и карточки, которые помогают подготовиться к экзаменам по белорусскому языку. Проект стал победителем конкурса "100 идей для Беларуси".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60761543-5cc6-4452-b274-ca8800455bf5/conversions/7d612229-c645-40ad-9127-f7bcee5280b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60761543-5cc6-4452-b274-ca8800455bf5/conversions/7d612229-c645-40ad-9127-f7bcee5280b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60761543-5cc6-4452-b274-ca8800455bf5/conversions/7d612229-c645-40ad-9127-f7bcee5280b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60761543-5cc6-4452-b274-ca8800455bf5/conversions/7d612229-c645-40ad-9127-f7bcee5280b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Мельгуй, инженер-программист СШ № 111 г. Минска им. М. Каснерика:

"Для меня это большая привилегия и для меня это большая задача - продолжать такую деятельность, чтобы молодежь развивалась, молодежи было интересно работать и учиться в школе, а также чтобы ребята в будущем связывали свою жизнь с инновациями, с технологиями, а также, возможно, с образованием".

Школьники признаются: высокотехнологичные уроки намного интереснее традиционных. На факультативах и в объединениях по интересам они занимаются конструированием, робототехникой, программированием, видеомонтажом. Такие занятия помогают лучше усваивать материал. И главное - ребята сразу применяют знания на практике.

Школьники поделились мнением:

"Я привык к информационным технологиям. Научился понимать, как работать с компьютерами, телевизорами, планшетами и лучше с ними обращаться".

"Думаю, что мне понравилось, так как это было довольно-таки интересно, когда ты остаешься после уроков и начинаешь делать какой-то проект или программировать".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aae902fc-14e2-4309-af97-271de958b4a7/conversions/28381ec9-e5a4-4541-ab6d-79cea9d112c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aae902fc-14e2-4309-af97-271de958b4a7/conversions/28381ec9-e5a4-4541-ab6d-79cea9d112c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aae902fc-14e2-4309-af97-271de958b4a7/conversions/28381ec9-e5a4-4541-ab6d-79cea9d112c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aae902fc-14e2-4309-af97-271de958b4a7/conversions/28381ec9-e5a4-4541-ab6d-79cea9d112c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Очень нравилось. Это была интересная работа. После уроков, когда ты устал, ты мог расслабиться и начать работать с такими вещами".