Как цифровые технологии помогают школьникам в образовании
В Беларуси все активнее внедряют цифровые технологии в систему образования. Современные подходы позволяют наполнить занятие интерактивом, а подачу информации сделать еще более доступной для школьников.
Инновации в школе Минска
Инга Тихоновецкая - учитель-методист школы № 111 г. Минска. Для нее урок - это всегда поиск новых решений. К привычным упражнениям педагог добавляет интерактивные задания. А при подготовке к занятиям активно пользуется искусственным интеллектом.
Инга Тихоновецкая, учитель-методист СШ № 111 г. Минска им. М. Каснерика:
"Готовлю сценарий урока, используя мои методические выверены материалы, а искусственному интеллекту предлагаю дополнить интересными моментами. Искусственный интеллект помогает найти загадки по теме, пословицы, поговорки, разработать игры, разработать дополнительные карточки для моих учеников".
Современные разработки внедряются в школе не только на уроках, но и в проектной деятельности. Так, учащиеся разработали интерактивный комплекс "Цуды з праявамі". Он объединяет в себе мобильное приложение, словарь и карточки, которые помогают подготовиться к экзаменам по белорусскому языку. Проект стал победителем конкурса "100 идей для Беларуси".
Александр Мельгуй, инженер-программист СШ № 111 г. Минска им. М. Каснерика:
"Для меня это большая привилегия и для меня это большая задача - продолжать такую деятельность, чтобы молодежь развивалась, молодежи было интересно работать и учиться в школе, а также чтобы ребята в будущем связывали свою жизнь с инновациями, с технологиями, а также, возможно, с образованием".
Школьники признаются: высокотехнологичные уроки намного интереснее традиционных. На факультативах и в объединениях по интересам они занимаются конструированием, робототехникой, программированием, видеомонтажом. Такие занятия помогают лучше усваивать материал. И главное - ребята сразу применяют знания на практике.
Школьники поделились мнением:
"Я привык к информационным технологиям. Научился понимать, как работать с компьютерами, телевизорами, планшетами и лучше с ними обращаться".
"Думаю, что мне понравилось, так как это было довольно-таки интересно, когда ты остаешься после уроков и начинаешь делать какой-то проект или программировать".
"Очень нравилось. Это была интересная работа. После уроков, когда ты устал, ты мог расслабиться и начать работать с такими вещами".
Сегодня цифровые технологии в школе - это уже не мода, а требование времени. Опыт средней школы № 111 г. Минска имени Михаила Каснерика показывает, что новые форматы помогают повышать заинтересованность ребят в освоении предметов. Таким образом образование становится по-настоящему ориентированным на ученика.