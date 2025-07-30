Как туристам не потерять деньги из-за отмен рейсов в российских аэропортах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf877515-b8c7-4513-8488-eb88c191813b/conversions/6b433d66-e66c-4c66-9254-983f1ccac55b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf877515-b8c7-4513-8488-eb88c191813b/conversions/6b433d66-e66c-4c66-9254-983f1ccac55b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf877515-b8c7-4513-8488-eb88c191813b/conversions/6b433d66-e66c-4c66-9254-983f1ccac55b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf877515-b8c7-4513-8488-eb88c191813b/conversions/6b433d66-e66c-4c66-9254-983f1ccac55b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лето - сезон отпусков, но форс-мажоры часто вмешиваются в планы. Недавно обострился пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи.

Председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый заверил, что конфликт не связан с закрытием неба или необходимостью срочной эвакуации. На данный момент никаких жалоб или обращений по этому поводу не поступало.

Как обстоят дела в белорусском туризме, рассказал Филипп Гулый в "Актуальном интервью".

"Белорусские турфирмы не корректируют продажи туров в Таиланд, туристы продолжают туда ехать. Это огромное государство с развитой туристической индустрией, и популярные у белорусов курорты находятся далеко от зоны конфликта", - отметил председатель правления Республиканского союза туриндустрии.

Сейчас также наблюдаются отмены и задержки рейсов в российских аэропортах. "Это актуальная ситуация. Наши, допустим, политические успехи в межрегиональном сотрудничестве с регионами Российской Федерации - это увеличение количества прямых рейсов. То есть сам хаб Шереметьево перегружен по себе. Если это разовое мероприятие или случайность, то это носит чрезвычайный характер. Если задержки становятся системными, это уже вопрос децентрализации полётных программ", - пояснил Филипп Гулый.

Он заявил, что юридически форс-мажора нет, но ущерб для пассажиров и компаний значителен. Самостоятельные путешественники особенно уязвимы: авиакомпания может что-то компенсировать, но оплаченные гостиницы и командировки часто теряются безвозвратно. Туроператоры, работающие по чартерным программам, стараются решать проблемы, но несут большие убытки. В целом, на рынке останутся только крупные компании, способные обеспечить финансовую устойчивость.