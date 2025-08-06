Как в Беларуси организован досуг детей в летних лагерях, рассказал Довнар news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c143a7c9-5fab-450e-8e77-3dd18cfda8b2/conversions/90657c83-3cb3-4df8-926e-e2a18411491a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c143a7c9-5fab-450e-8e77-3dd18cfda8b2/conversions/90657c83-3cb3-4df8-926e-e2a18411491a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c143a7c9-5fab-450e-8e77-3dd18cfda8b2/conversions/90657c83-3cb3-4df8-926e-e2a18411491a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c143a7c9-5fab-450e-8e77-3dd18cfda8b2/conversions/90657c83-3cb3-4df8-926e-e2a18411491a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Организация детского досуга в летних оздоровительных лагерях - задача, требующая профессионализма, внимания к деталям и заботы о безопасности.

Как сделать отдых детей не только веселым и полезным, но и насыщенным важными воспитательными моментами, рассказал начальник Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Беларуси Виктор Довнар в "Актуальном интервью".

Министерство образования ежегодно выпускает инструктивно-методические письма и примерные планы-сетки работы лагеря, которыми пользуются педагоги. В этих документах расписаны мероприятия на каждый день, что позволяет лагерям придерживаться единого стандарта организации отдыха.

"Каждый год в лагерях выбирается девиз, отражающий основную идею летней кампании. В этом году девиз - "Лето детям". В год 80-летия Великой Победы мы не могли обойти эту тему. Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам, таким как 22 июня и 3 июля", - рассказал Виктор Довнар.

В последние годы в лагерях все чаще вводится практика ограничения использования гаджетов. Дети сдают устройства и получают их только в определенное время, обычно вечером, чтобы связаться с родителями. Родители могут следить за жизнью лагеря через социальные сети, где регулярно публикуются фотографии и новости. Для экстренной связи родители всегда могут обратиться к вожатым или воспитателям.