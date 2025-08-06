3.71 BYN
Как в Беларуси организован досуг детей в летних лагерях, рассказал Довнар
Организация детского досуга в летних оздоровительных лагерях - задача, требующая профессионализма, внимания к деталям и заботы о безопасности.
Как сделать отдых детей не только веселым и полезным, но и насыщенным важными воспитательными моментами, рассказал начальник Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Беларуси Виктор Довнар в "Актуальном интервью".
Министерство образования ежегодно выпускает инструктивно-методические письма и примерные планы-сетки работы лагеря, которыми пользуются педагоги. В этих документах расписаны мероприятия на каждый день, что позволяет лагерям придерживаться единого стандарта организации отдыха.
"Каждый год в лагерях выбирается девиз, отражающий основную идею летней кампании. В этом году девиз - "Лето детям". В год 80-летия Великой Победы мы не могли обойти эту тему. Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам, таким как 22 июня и 3 июля", - рассказал Виктор Довнар.
В последние годы в лагерях все чаще вводится практика ограничения использования гаджетов. Дети сдают устройства и получают их только в определенное время, обычно вечером, чтобы связаться с родителями. Родители могут следить за жизнью лагеря через социальные сети, где регулярно публикуются фотографии и новости. Для экстренной связи родители всегда могут обратиться к вожатым или воспитателям.
Вопросы безопасности занимают центральное место в организации лагерной жизни. Министерство образования разрабатывает и обновляет нормативные документы по безопасности, а в начале каждой смены дети проходят обучение правилам поведения и эвакуации. Виктор Довнар отметил, что особое внимание уделяется практическим навыкам, чтобы дети знали, как действовать в случае непогоды или других чрезвычайных ситуаций. В стационарных и палаточных лагерях предусмотрены меры по быстрой эвакуации и временной изоляции детей в безопасных помещениях.