Как в Беларуси проходит Международный день мирного сосуществования

28 января отмечается Международный день мирного сосуществования. Он призван укреплять взаимопонимание, солидарность, а также уважение между народами - все для построения безопасного и инклюзивного мира, в том числе соблюдения принципов и ценностей Устава ООН.

В стенах Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами прошло мероприятие, приуроченное этому знаковому событию.

В сегодняшнее непростое время, когда в разных точках планеты то и дело случаются конфликты, в том числе и военные, важно не забывать о мире, уважении между людьми и народами, построении мировой архитектуры безопасности. Беларусь этой политики придерживается на протяжении всего периода своей независимости. Более того, эти постулаты сегодня закреплены на самом высоком уровне - в Конституции страны.

28 января национальный опыт Беларусь представила во время диалоговой площадки, которая объединила более 100 человек - представителей государственных органов, общественных объединений, религиозных конфессий, молодежь, а также гостей разных национальностей.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Сегодняшний день важен самим названием - Международный день мирного существования. Причем ударение я бы сделал на слове "мирного"? Именно это определяет сегодняшнюю повестку. Это то, за что стоит побороться, что нужно заслужить и заработать. Беларусь в этом смысле прилагает большие усилия, чтобы оставаться островом стабильности, притягивать единомышленников, помогать другим странам, не забывая о своих гражданах".

Постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров отметил важность ощущения мирного сосуществования, а не просто прочтение термина на бумажке. Сегодня недостаточно только думать о мирном сосуществовании. "Надо говорить об этом вслух, причем заявлять громко. Мне очень приятно, что такая площадка создана в Беларуси. Скажу, что эта площадка является не только усилием ООН в Беларуси, а и совместным мероприятием с Министерством иностранных дел. Для нас это сотрудничество очень важно", - подчеркнул он.