Как в Беларуси решают проблему с "наследием" несостоятельных застройщиков

Комфортное жилье с магазинами, кафе прямо в доме и подземным паркингом - глядя на такой проект, у людей когда-то не возникло и доли сомнения, что вложения в это все могут быть сомнительными.

План застройки

За возведение каркасной высотки взялся частник, которому в 2008 году был передан участок земли в Каменной горке в Минске. В конце 2013-го жилой комплекс планировали сдать полностью, но с вручением ключей от квартир затянули еще на год, но это оказалось самой малой проблемой в этой длинной истории. Те, кто вложил сотни тысяч долларов в офисы и подземный паркинг, остались ни с чем. Под жилым домом на более чем 300 квартир на годы осталась бесхозная часть, которую не достроили и не законсервировали. Конструкция разрушалась, а местная власть не спешила с принятием действенного решения.

В 2021 году после коллективного обращения в Совет Республики изучить ситуацию на место выехал спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Вообще, этим долгостроем занимались многие, но сдвинулась ситуация с мертвой точки только после поручения Президента Беларуси Александра Лукашенко разобраться с такими долгостроями в домах, где уже живут люди.

Вера Мацулевич, заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску Комитета госконтроля:

"На этом сложном объекте долго вырабатывалось решение, кто будет его достраивать, потому что остались прежние кредиторы, уже внесшие часть своих средств на строительство этих встроенных помещений. В итоге было организовано общество с ограниченной ответственностью, которое изыскало средства и выполнило проект. Сегодня помещения перестраиваются и приводятся в порядок".

В 2022-м дольщиками коммерческих помещений было создано общество с ограниченной ответственностью "Неманская-80". Обязательства по завершению строительства встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и подземного гаража-стоянки они взяли на себя. Спустя год появился проект, и на объект со шлейфом больше чем в десяток лет, наконец, зашли строители.

Строительные работы, ведущиеся ООО "Неманская-80"

Сегодня работа кипит, а на площади почти 10 тыс. кв. м расположились, по большей части, коммерческие помещения с квадратурой от 40 до 600 м. Большинство из них уже проданы, как и парковочные места. Двухуровневый паркинг на 89 машиномест углубляется на 7 м.

Спустя столько лет строительства изначальный проект потерял актуальность, а отдельная конструкция - прочность, поэтому в новом проекте отразили веяния времени и запросы потребителей.

"Еще два месяца назад перегородок не было, а сейчас мы уже на 1,5 тыс. кв. м помещений сделали все разделения для торговых точек. Сделаны уже и кладовые помещения для жильцов, в которые они будут попадать со своих квартир", - рассказал замдиректора ООО "Неманская-80" Сергей Юденко.

Строительство кладовых помещений

Как отметил замдиректора ООО "Неманская-80", у каждого жильца будет свое помещение от 7 до 15 кв. м. Однако покупают такие площади и жильцы близлежащих домов.

Сегодня на территории ведут кладочные работы, делают внутренние и наружные инженерные сети. Например, в одном из помещений для будущей пиццерии остались незавершенными только стяжка и штукатурка. Такой уровень готовности и в других коммерческих помещениях, где разместятся стоматология, магазин цветов и другие объекты.