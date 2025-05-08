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Как в Беларуси сохраняют память о тяжелых и героических годах Великой Отечественной войны
Тогда до победного мая было еще три долгих, изнурительных и кровавых года. Наши солдаты вели отчаянную борьбу с врагом. В 1942 году в Москве организовали первую экспозицию "Беларусь живет, Беларусь борется, Беларусь была и будет советской". Ее экспонаты и стали основой для будущего Музея Великой Отечественной войны в Минске на Октябрьской площади.
К 70-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков он сменил прописку и символично разместился на проспекте Победителей, рядом с парком Победы, на возвышенности у обелиска "Минск - город-герой".
"Наш музей посетили жители 89 государств как бывшего Советского Союза, так и дальнего зарубежья. Интерес очень большой к музею. Мы не стоим на месте, двигаемся вперед, у нас очень профессиональные экскурсоводы", - отметил директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев.
Сегодня это крупнейшее в стране хранилище памяти о тех тяжелых и героических годах. Бесценный фонд насчитывает более 160 тыс. предметов. Уникальные экспозиции в мельчайших деталях передают атмосферу военного времени.
"Громили врага самодельным оружием. У нас представлено 60 единиц. Партизаны изготавливали его из разных предметов, например, из рога коровы", - поделился Владимир Воропаев.
Одна экскурсия сменяет другую. Школьные и студенческие группы, семьи с детьми, гости из других стран. Посетители виртуально проживают войну в партизанском отряде, в полуразрушенном доме, в землянке, на поле боя, в танке и самолете.
Ежегодно Музей истории Великой Отечественной посещают около 570 тыс. человек более чем из 100 стран. Это напоминание всему человечеству, сколько боли приносит с собой война и как важно сохранять мир.
Героизм и самоотверженность защитников Могилева настолько впечатлили советского поэта и прозаика Константина Михайловича Симонова, что события, произошедшие на Буйничском поле, нашли отражение в нескольких его произведениях. Писатель даже пожелал, чтобы именно здесь развеяли его прах после смерти.
Немецкие войска планировали быстро занять Могилев. Оборона была долгой и изнуряющей. Увы, ослабевшие советские солдаты вынуждены были отступить. Но драгоценные дни сдерживания фашистов позволили советской армии выиграть время и подготовиться к дальнейшим битвам, которые переломили ход войны.
В часовне установлены мемориальные доски с именами защитников города. Искусственный водоем "Озеро слез" - это материнские слезы, пролившиеся за годы несправедливой войны. А еще здесь вскоре появится Музей Славы Могилевщины. Строительные работы ведутся и снаружи, и внутри. Над созданием символичных образов трудятся полсотни художников.
"На территории области реализуется уникальный проект, это символ победы, подвигов, памяти всех поколений. Мы покажем в целом историческое развитие региона", - рассказал директор Музея Славы Могилевщины Евгений Белоусов.
Почему белорусы продолжают восстанавливать памятники и мемориалы, зачем рассказывают о событиях 80-летней давности своим детям и как сохраняют память о героях войны, смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".