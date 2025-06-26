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Как в Брестской области решают проблему с некачественной питьевой водой
Чистая артезианская вода теперь есть в каждом крае Минска, но важна не только столица, а еще и регионы, поэтому в Беларуси заботятся о каждом, даже самом отдаленном уголке страны.
Брестский район
Новую водонапорную башню и современную станцию обезжелезивания в деревне Большие Радваничи Брестского района запустили в 2025 году. Работают они уже полноценно, а потому и ржавчина из-под крана в домах местных жителей теперь осталась лишь в воспоминаниях. Но когда-то содержание окиси железа в воде здесь значительно превышало допустимую норму.
"Мы уже давно ее ждали. В 2024 году станцию начали строить, а запустили в 2025-м. И с тех пор качество воды поменялось - она стала более свежая. До этого у нее и запах был не очень, даже хотели ставить фильтры, но узнали, что будут устанавливать станцию обезжелезивания", - поделился воспоминаниями житель деревни Большие Радваничи Вячеслав Созинов.
Сегодня станции хватает абсолютно на всю деревню - ее мощность составляет 10 м³/ч. И это далеко не предел.
Дмитрий Яромич, первый замдиректора Брестского ЖКХ:
"Сейчас в населенном пункте строятся новые дома, поэтому обеспечение чистой водой находится в приоритете. Максимальная мощность станции - 176 м³/ч. Кстати, станция белорусского производства, она полностью, включая все комплектующие, собрана в Беларуси".
Факт
Сейчас в Брестском районе функционирует 16 станций обезжелезивания, еще 4 планируют построить до конца 2025 года.
Зампредседателя Брестского райисполкома Алексей Мартысюк добавил, что в населенных пунктах, где проживают меньше 100 человек, до конца года планируется установить 13 мини-станций обезжелезивания. И после реализации этих мероприятий в 2025 году практически на 100 % решится проблема с некачественной питьевой водой.
Жабинковский район
А вот в Жабинковском районе есть небольшая деревня Соколово, жители которой в январе 2025-го обратились в Комитет государственного контроля Республики Беларусь. На жалобу там отреагировали оперативно - комиссия проверила качество воды и выдала поручения местным властям. Уже в июне этого года здесь установили мини-станцию обезжелезивания, к системе которой подключили 85 домовладений.
"Это был самый оптимальный вариант. В павильоне артезианской скважины установлены фильтры, которые очищают и обезжелезивают воду. Финансирование работ выполнялось за счет средств предприятия. Сейчас станция работает в автоматическом режиме, а качество воды, подтвержденное протоколами, соответствует санитарным нормам", - пояснил Геннадий Хилькевич.
На данный момент благодаря реализации госпрограммы "Чистая вода" в Брестской области появились 105 станций обезжелезивания. На их строительство было затрачено более 30 млн белорусских рублей. Еще 44 объекта обещают ввести до конца 2025 года.
Вода из-под крана - пить или не пить. Почему для жителей некоторых населенных пунктов вода была бесполезной. Насколько было важно оставить "ручей" проблем в прошлом. Как теперь поступает качественная вода в каждый дом. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".