Как закрытие границ ударило по литовцам, рассказала активист Эрика Швенченене

"Мы очень рады, - сказала она. - Много людей, которые ездили в Беларусь в санатории. Много людей едут не в Турцию за зубами, а как раз в Беларусь за зубами. Эти маленькие нужды тоже очень важны для нашего государства, потому что каждый человек - это судьба, и сколько судеб там поломалось. Как раз в момент закрытия кто-то свадьбу намечал, кто-то еще что-то. Чисто по-человечески это был урон не только государственному бюджету и предпринимателям, но и психологический урон людям, которые ездили туда, которых называют врагами только потому, что они туда едут. Много было рейсов из Литвы в Беларусь. Очень много. И в последнее время их все было больше и больше. Посмотрим, как дальше будет продолжаться. Будет ли диалог с Беларусью? Он очень нужен. Наш президент давным-давно должен был сделать этот шаг. Давным-давно мы ждем, но понимаем, что он не хозяин своего слова".