Какая бригада скорой помощи лучшая? Битва за звание проходит в Столбцовском районе

Проверка на прочность в экстремальных условиях. В Столбцовском районе проходят республиканские соревнования бригад скорой медицинской помощи.

На этапе "Массовая травма" медикам необходимо за считаные минуты оказать помощь шести людям. Судьи оценивают скорость прибытия на место, сложность действий, принятие решений в экстренных ситуациях, которые точно могли произойти в реальной жизни.

Всего в соревнованиях принимает участие 21 бригада скорой медицинской помощи. Кроме белорусских медиков участвуют также бригады из России, Узбекистана и Казахстана.

Александр Фиалко, завотделением Екатеринбургской станции скорой медицинской помощи: "Произошло случайное попадание в костер боеприпаса времен войны, и взрыв этого боеприпаса нанес травмы шести человекам. В первую очередь необходимо было сориентироваться с количеством пострадавших, определить тяжесть каждого из них, провести так называемую медицинскую сортировку, попытаться установить диагнозы, какие повреждения у каждого из них, и в соответствии с этим оказать помощь: остановка кровотечения, обезболивание, борьба с травматическим шоком и так далее".

Гумырбек Агыбаев, представитель Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения Казахстана: "Неделю назад мы у себя проводили точно такие же соревнования по подобному сценарию. И к нам приезжали из Беларуси ребята со скорой помощи. У нас они заняли первое место и пригласили нас к себе поучаствовать".

"В этом году кроме белорусских команд у нас есть команды из Узбекистана, Казахстана, две команды из Российской Федерации. Если брать белорусов, то впервые участвуют студенты медицинского университета и команда медицинского центра Управделами Президента Республики Беларусь", - рассказал главный судья соревнований, главный внештатный специалист скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Александр Жинко.

Впервые принимают участие команды Республиканского клинического медицинского центра Управделами Президента Республики Беларусь, бригады из Московской области, Екатеринбурга, Самарканда, Астаны, а также студенты БГМУ. Что касается белорусских медиков, то это команды, победившие на подобных соревнованиях на уровне города Минска и области.