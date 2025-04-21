Какие диверсии совершали "Юные мстители" из Оболи в борьбе с фашистскими захватчиками

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Обольское подполье "Юные мстители" действовало с 8 января 1942 года. Подростков, которые в нем состояли, обучали основным навыкам конспирации, они начали действовать по заданию партизан - доставали боеприпасы, наблюдали за гарнизоном, добывали разведданные.

Оболь в годы Великой Отечественной войны для нацистов стал стратегически важным населенным пунктом. Ведь там действовал кирпичный, торфо- и льнозаводы, комендатура. Но главное - железная дорога. Путь поставки техники, живой силы, вооружения, продовольствия и в то же время это был путь вывоза материальных и культурных ценностей с территории Беларуси в Пруссию, а затем и в Германию.

Алексей Васильев, историк спецслужб:

"Стрелочник Алексеев взорвал состав на станции. Им была получена информация о том, что немцы на фронт перевозят "Тигры", "Пантеры", но которые укрыты всего лишь сеном. Все это перевозил железнодорожный состав. Он лично убедился, что там находятся танки и другая техника. Информация была передана в Центр, бомбардировщики советской армии уничтожили 4 состава с техникой".

Это лишь одна диверсия на железной дороге. В ноябре 1942 года была получена информация, что на станцию прибыли эшелоны с авиационными бомбами и запчастями для самолетов. Груз предназначался для Сталинграда. Этого нельзя было допустить. Партизаны передали Евфросинье Зеньковой мины, она направилась в Оболь.

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Задание найти эшелоны на станции и взорвать их поручили Николаю Алеексеву. Это был самый опытный член подполья, ему было 23 года. Зная, какой силы будет взрыв, Николай, который жил недалеко от станции, жену с ребенком отправил к родственникам.

"Ему передали 5 пластиковых мин с часовым механизмом. Николай, обслуживая этот паровоз, идентифицировал его, он в разные вагоны, рискуя своей жизнью, заложил 5 мин. Часовой механизм привел на 8 утра. Взрыв был такой силы, что взорвался и второй эшелон, который стоял недалеко", - рассказал историк спецслужб Александр Кислицкий.

Оболь - стратегически важный транспортный узел. На станции действовала единственная на железнодорожном пути Полоцк - Витебск водокачка. Здесь останавливались все немецкие паровозы для технического обслуживания и заправки водой. Эшелоны снабжали группы армий "Центр" и "Север". Водокачку решено было взорвать, операция была поручена Нине Азолиной.

"Когда она прошла на железнодорожную станцию, то подбросила в общую кучу угля из своей сумочки угольную мину, которую на протяжении нескольких месяцев изготавливали партизаны. Через несколько дней эта мина попала в топку и до основания уничтожила водокачку", - рассказал заведующий музеем Обольского комсомольского подполья (филиал Шумилинского историко-краеведческого музея) Юрий Ходаненок.

Основной этап разведывательно-диверсионных операций обольского подполья приходится на 1943 год. Одна из самых громких и успешных операций подростков - ликвидация зондерфюрера СС с говорящей фамилией Борман. Был ли он родственником личного секретаря Гитлера Мартина Бормана, не известно. Но пост занимал весьма серьезный. Каратель прибыл в Оболь из Витебска. Его автомобиль находился под усиленной охраной.

Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук:

"Езовитов вызвался заминировать эту машину и ему удалось, под покровом ночи быть незамеченным, пробраться в помещение через небольшое окошко, которое оказалось открытым. Машина была заминирована".

Утром, когда зондерфюрер возвращался в Витебск, машина взорвалась.

3 августа 1943 года было совершено сразу несколько успешных диверсий. Командование отряда и штаб комсомольского подполья решили нанести гитлеровцам мощный удар - уничтожить все важнейшие объекты в Оболи и ее окрестностях.

Первой подорвали элекстростанцию. В 18:30 был взорван льнозавод, это задание выполнено Ниной Азолиной. Завод для немцев играл важную роль, так как здесь собирали и перерабатывали сырье со всей Беларуси и Смоленской области.

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В 19:30 взрыв раздался на кирпичном заводе. Ежедневно на производстве изготавливали 10 тыс. кирпичей для военных целей Третьего рейха. Эта операция была за Ильей Езовитовым, после выполнения которого он ушел в партизанский отряд.

Через несколько дней в Оболи произошла еще одна диверсия - попытка отравления офицеров вермахта. Исполнителем стала одна из самых младших членов группы - Зина Портнова.

"Отвлекая немецкого повара, добавили отравляющее вещество в суп. Однако изменение в цвете приготовленного супа было замечено, было предотвращено массовое отравление немецких военнослужащих", - констатировал историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев.

Кроме Зины официантками в столовой работали Нина Дементьева и тетя Зины Портновой Ирина. На них и пало подозрение, девушек расстреляли.

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"Когда подозрения пали на эту девочку, фашисты заставили ее съесть отравленный суп. Девочка через силу, но показывая свою рьяную уверенность, хлебала этот суп. Чудом, еле держать на ногах, вернулась домой к бабушке, которая жила в деревне Зуи. Бабушка отпаивала ее народными средствами, девочка чудом осталась жива", - рассказала учитель Обольской средней школы им. Героя Советского Союза З.М. Портновой Татьяна Гудимова.

Пострадали порядка 20 офицеров, но им оперативно оказали медицинскую помощь. Летального исхода не было. После лечения Зину переправили в партизанский отряд.

За год, с 1942-го по 1943-й, "Юные мстители" совершили 21 диверсию.