Какие меры принимаются в Беларуси для развития проекта "Деревня будущего"

Урбанизация - это не региональный, а глобальный тренд. Например, в Китае в крупных городах проживает более 60 % населения, в России - 75 %, примерно такая же динамика прослеживается и в Беларуси.

Какие условия необходимы, чтобы люди оставались жить и работать в деревне и как грамотно распределить в том числе трудовые ресурсы по всей стране? Этим вопросом озадачены не только в Беларуси, но и в самых разных точках планеты.

Например, в России, чтобы улучшить условия, разработана целая программа "Жизнь на земле". Полагается, что она поможет приблизить уровень жизни сельского населения к городскому. Об экологической индустриализации и об "озеленении" промышленности говорит Китай. В Японии действует проект по возрождению глубинки "Одна деревня - один продукт". Там ставку делают на один какой-либо из местных ресурсов для создания уникального продукта.

И это похоже на то, каким путем пошли в белорусских Домжерицах. Географически деревня располагается в Березинском биосферном заповеднике, и там возродили цех по переработке леса, создали новые рабочие места. Но белорусский проект отличается комплексным подходом с модернизацией социальной инфраструктуры, когда в пределах одного населенного пункта есть необходимый минимум сервисов - детские сады и школы. А это является одним из свежих и самых прогрессивных проектов "Деревни будущего".

Вместе с тем еще до запуска проекта "Деревня будущего" некоторые населенные пункты были признаны эталонными. Речь идет о таких точках на карте страны, как агрогородок Остромечево в Брестском районе, городской поселок Копысь в Оршанском, агрогородок Лясковичи в Петриковском районе, агрогородок Залесье в Чечерском районе, агрогородки Обухово и Вертелишки в Гродненском районе, агрогородок Снов в Несвижском районе, агрогородок Малые Словени Шкловского района и многие другие.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

"Если человек может получать хорошую зарплату, не переезжая в крупный город, то это прекрасно. Человек и сам живет в комфортных экологических условиях, и дети его растут на природе, при этом он получает вполне достойную зарплату, равную зарплате такого же специалиста в городе".

Равномерное распределение населения - это не только про комфорт и чистый воздух (хотя сегодня это главное богатство, которое в той же Европе утеряно безвозвратно), для Беларуси кадры в регионах, особенно когда речь идет об агрогородках, являются вопросом стратегического характера. Сельское хозяйство с каждым годом становится все более высокотехнологичным, а значит без молодежи и подготовленных по современным программам кадров огромные вложения государства в развитие отрасли не дадут должной отдачи.

Отсюда поддержка для сельских жителей в том числе в вопросах жилищного строительства. Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что жилье необходимо строить там, где есть работа и производство. Поэтому и появился указ, который придал новый импульс жилищному строительству на селе, в том числе индивидуальных домов и строительству предприятиями арендного жилья для своих работников.