Какие недочеты в сельском хозяйстве выявляют специалисты КГК?
Состояние техники, культура земледелия, кадровые вопросы под пристальным вниманием специалистов Комитета государственного контроля. От дисциплины и соблюдения технологий зависит результат в животноводстве и растениеводстве, а значит продовольственная безопасность страны. Сельскохозяйственный год - это не только уборка хлеба, но и зеленая жатва, уборка кукурузы, поднятие зяби. Работы хватает на молочнотоварных комплексах, а также мехдворах. Во всем важен хозяйский подход. Съемочная группа "Первого информационного" побывала в нескольких хозяйствах и сравнила, как изменилась ситуация.
Сельское хозяйство под пристальным вниманием КГК
Каждый сезон аграрии решают вопросы по заготовке кормов. При этом важно в погоне за количеством не потерять качество. От того, что будет в меню у буренок, зависит, сколько получим молока и мяса.
В хозяйстве "Белая липа" запаслись впрок сенажом и силосом. Хотя еще в мае здесь были вопросы с готовностью техники. Сегодня такой проблемы нет. Параллельно с ежедневными у сельхозпредприятия и более глобальные задачи. Сейчас своими силами возводят новое помещение, здесь будут содержать телят от 2 до 6 месяцев. Животных для доращивания больше не придется возить на другие комплексы хозяйства.
Зоя Конышева, директор ОАО "Белая липа":
"Здесь будет около 100 телят содержаться. Сделали мы бетонные работы. Думаю, что 1 января мы сможем достроить это помещение".
Вырастить здоровое поголовье - задача животноводческой отрасли. Здесь важно и кормление, и содержание. Этим телятам в хозяйстве "Совхоз имени Машерова" достались комфортные апартаменты. А вот животным постарше приходится ютиться в тесных домиках. Мест на всех не хватает. Вопросы у специалистов Комитета госконтроля есть и по некачественной уборке помещений, где содержатся животные.
Елена Старавойтова, главный зоотехник ГП "Совхоз имени Машерова":
"Хозяйство испытывает острую необходимость в постройке таких профилакториев. Мы расширяемся и растем. Испытываем дефицит мест".
Каждый гектар должен давать результат
Хозяйского подхода требуют и сельхозугодья. Пока на этих гектарах работает техника, идет подъем зяби, поля неподалеку зарастают бурьяном. Несколько лет земли были в пользовании у частника. Но позже крестьянско-фермерское хозяйство работу поставило на паузу. Сейчас угодья перераспределяют между хозяйствами Сенненского района.
Андрей Лебедев, первый зампредседателя Сенненского райисполкома:
"В этом урочище земли мелиорированные. Конечно, земли не очень простые. С учетом, что в хозяйстве большое поголовье (почти 1,5 тыс. коров), эти земли будем подымать на зябь и перезалужать, подсевать травы. Будет использоваться как кормовая площадка и для выпаса молодняка КРС".
Дисциплина и соблюдение технологий
В Чашникском районе в хозяйстве "Иванский-Агро" чуть более года назад буренки едва не остались без еды, корма пришлось завозить из других хозяйств. Проблемы были и с укомплектованием поголовья. Открытым оставался и кадровый вопрос.
Многие проблемы не решены и сейчас.
Дмитрий Давыденко, первый зампредседателя Комитета государственного контроля Витебской области:
"Контрольные мероприятия КГК гласны и открыты. Всегда в них участвуют представители райсельхозпрода, райисполкомов. Много еще чего предстоит сделать. Низкая исполнительская дисциплина и спрос на местах. Порою, достигнув некоторых положительных моментов, через определенное время негативные моменты возвращаются. Это говорит о том, что порядок не поддерживается на местах".
К примеру, мехдвор хозяйства. Территория явно требует порядка. Техника и агрегаты разбросаны.
Дмитрий Станкевич, председатель Чашникского райисполкома:
"Дисциплина должна быть. Поставлена задача. Я им говорю, что порядок и дисциплина начинаются с калитки. Я им всегда говорю, что все должно быть приведено в порядок: и территории, и фермы, и комплексы. И все обкошено".
Хозяйский подход в АПК
Примеры бесхозяйственности есть и в других районах области. Старая техника разбросана на территории предприятия "АгроБоровинка" Шумилинского района, трава по пояс. В ОАО "Задровье" Оршанского района пустые поилки и кормушки у телят. Вокруг здания строительный мусор.
Ситуация в сельском хозяйстве северного региона остается на особом контроле. Основное внимание вопросам животноводства. Работать еще есть над чем. А чтобы получить максимальный результат, во главе должны быть дисциплина и технологии.