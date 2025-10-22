Какие недочеты в сельском хозяйстве выявляют специалисты КГК?

Состояние техники, культура земледелия, кадровые вопросы под пристальным вниманием специалистов Комитета государственного контроля. От дисциплины и соблюдения технологий зависит результат в животноводстве и растениеводстве, а значит продовольственная безопасность страны. Сельскохозяйственный год - это не только уборка хлеба, но и зеленая жатва, уборка кукурузы, поднятие зяби. Работы хватает на молочнотоварных комплексах, а также мехдворах. Во всем важен хозяйский подход. Съемочная группа "Первого информационного" побывала в нескольких хозяйствах и сравнила, как изменилась ситуация.

Сельское хозяйство под пристальным вниманием КГК

Каждый сезон аграрии решают вопросы по заготовке кормов. При этом важно в погоне за количеством не потерять качество. От того, что будет в меню у буренок, зависит, сколько получим молока и мяса.

В хозяйстве "Белая липа" запаслись впрок сенажом и силосом. Хотя еще в мае здесь были вопросы с готовностью техники. Сегодня такой проблемы нет. Параллельно с ежедневными у сельхозпредприятия и более глобальные задачи. Сейчас своими силами возводят новое помещение, здесь будут содержать телят от 2 до 6 месяцев. Животных для доращивания больше не придется возить на другие комплексы хозяйства.

Зоя Конышева, директор ОАО "Белая липа":

"Здесь будет около 100 телят содержаться. Сделали мы бетонные работы. Думаю, что 1 января мы сможем достроить это помещение".

Комбайн "Гомсельмаш" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45dc1be5-1a3b-4600-b66c-2d66243f611b/conversions/d3211574-db54-46f4-aa56-d663766573c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45dc1be5-1a3b-4600-b66c-2d66243f611b/conversions/d3211574-db54-46f4-aa56-d663766573c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45dc1be5-1a3b-4600-b66c-2d66243f611b/conversions/d3211574-db54-46f4-aa56-d663766573c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45dc1be5-1a3b-4600-b66c-2d66243f611b/conversions/d3211574-db54-46f4-aa56-d663766573c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вырастить здоровое поголовье - задача животноводческой отрасли. Здесь важно и кормление, и содержание. Этим телятам в хозяйстве "Совхоз имени Машерова" достались комфортные апартаменты. А вот животным постарше приходится ютиться в тесных домиках. Мест на всех не хватает. Вопросы у специалистов Комитета госконтроля есть и по некачественной уборке помещений, где содержатся животные.

Елена Старавойтова, главный зоотехник ГП "Совхоз имени Машерова":

"Хозяйство испытывает острую необходимость в постройке таких профилакториев. Мы расширяемся и растем. Испытываем дефицит мест".

Каждый гектар должен давать результат

Хозяйского подхода требуют и сельхозугодья. Пока на этих гектарах работает техника, идет подъем зяби, поля неподалеку зарастают бурьяном. Несколько лет земли были в пользовании у частника. Но позже крестьянско-фермерское хозяйство работу поставило на паузу. Сейчас угодья перераспределяют между хозяйствами Сенненского района.

Андрей Лебедев, первый зампредседателя Сенненского райисполкома:

"В этом урочище земли мелиорированные. Конечно, земли не очень простые. С учетом, что в хозяйстве большое поголовье (почти 1,5 тыс. коров), эти земли будем подымать на зябь и перезалужать, подсевать травы. Будет использоваться как кормовая площадка и для выпаса молодняка КРС".

Дисциплина и соблюдение технологий

В Чашникском районе в хозяйстве "Иванский-Агро" чуть более года назад буренки едва не остались без еды, корма пришлось завозить из других хозяйств. Проблемы были и с укомплектованием поголовья. Открытым оставался и кадровый вопрос.

Коровы на ферме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73108388-37a5-4764-914a-0f878cf2a392/conversions/7a3d2eb9-beaa-4222-8669-ce34d0705f90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73108388-37a5-4764-914a-0f878cf2a392/conversions/7a3d2eb9-beaa-4222-8669-ce34d0705f90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73108388-37a5-4764-914a-0f878cf2a392/conversions/7a3d2eb9-beaa-4222-8669-ce34d0705f90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73108388-37a5-4764-914a-0f878cf2a392/conversions/7a3d2eb9-beaa-4222-8669-ce34d0705f90-xl-___webp_1920.webp 1920w

Многие проблемы не решены и сейчас.

Дмитрий Давыденко, первый зампредседателя Комитета государственного контроля Витебской области:

"Контрольные мероприятия КГК гласны и открыты. Всегда в них участвуют представители райсельхозпрода, райисполкомов. Много еще чего предстоит сделать. Низкая исполнительская дисциплина и спрос на местах. Порою, достигнув некоторых положительных моментов, через определенное время негативные моменты возвращаются. Это говорит о том, что порядок не поддерживается на местах".

К примеру, мехдвор хозяйства. Территория явно требует порядка. Техника и агрегаты разбросаны.

Дмитрий Станкевич, председатель Чашникского райисполкома:

"Дисциплина должна быть. Поставлена задача. Я им говорю, что порядок и дисциплина начинаются с калитки. Я им всегда говорю, что все должно быть приведено в порядок: и территории, и фермы, и комплексы. И все обкошено".

Хозяйский подход в АПК

Техника на обочине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fc9003f-5a4c-4f88-ae7c-3f0af3bc3538/conversions/f6424093-5a80-4b46-b44a-ac86e54d4ed0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fc9003f-5a4c-4f88-ae7c-3f0af3bc3538/conversions/f6424093-5a80-4b46-b44a-ac86e54d4ed0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fc9003f-5a4c-4f88-ae7c-3f0af3bc3538/conversions/f6424093-5a80-4b46-b44a-ac86e54d4ed0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fc9003f-5a4c-4f88-ae7c-3f0af3bc3538/conversions/f6424093-5a80-4b46-b44a-ac86e54d4ed0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Примеры бесхозяйственности есть и в других районах области. Старая техника разбросана на территории предприятия "АгроБоровинка" Шумилинского района, трава по пояс. В ОАО "Задровье" Оршанского района пустые поилки и кормушки у телят. Вокруг здания строительный мусор.