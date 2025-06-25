Какие темы станут основными на Евразийском экономическом форуме, рассказал депутат

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На Евразийском экономическом форуме в Минске будут подведены итоги пятилетнего стратегического плана интеграционного развития, который завершается в этом году, и намечены планы на будущую пятилетку. Ожидается большое представительство как по количеству стран, так и по членам делегаций, включая руководителей государств, сотрудников министерств, ведомств и представителей бизнеса.

На форуме обсудят развитие интеграционных процессов, вопросы промышленности, сельского хозяйства, торговли, медицинского обслуживания и создания рынка фармацевтических товаров. Это имиджевое мероприятие, к которому Беларусь готовится очень серьезно. Минский международный выставочный центр обладает всеми возможностями для проведения форума на высоком уровне.

О ключевых темах Евразийского экономического форума, приоритетах белорусского председательства, а также вопросах интеграции и влияния международных санкций подробно рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко в "Актуальном интервью".

"Главными темами станут продвижение товаров и услуг, логистика, таможенные вопросы, организация условий для здоровой конкуренции и недопущение дискриминационных мер. Особенностью Евразийского экономического союза является принятие решений при полном согласии стран-участников, что позволяет учитывать национальные интересы. Форум отличается мультиформатной схемой взаимодействия: участвуют не только страны-участники, но и объединения, такие как Союзное государство, БРИКС", - заявил Валентин Семеняко.

Председательство Беларуси традиционно является мощным инструментом развития Содружества. Президент Беларуси выступает за развитие интеграционных связей, справедливую торговлю и против незаконных санкций. На форуме будут обсуждаться сдерживающие факторы интеграции и пути их решения.

Депутат отметил, что Союзное государство - пример взаимоуважительного партнерства между разными по потенциалу странами. Механизмы и соглашения, реализуемые между Беларусью и Россией, могут лечь в основу отношений внутри ЕАЭС. Особый интерес вызывают вопросы приграничного сотрудничества, торговли, энергетики и безопасности.