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Какие вопросы находятся в центре внимания расширенного заседания коллегии Министерства информации?
В ноябре 2025 года белорусское радио отметит 100-летний юбилей, отсюда и список приглашенных на заседание коллегии Министерства информации.
10 апреля в Доме прессы собрались руководители республиканских органов госуправления, различных министерств, начальники главных управлений по идеологической работе и руководители редакций радиостанций, чтобы обсудить вопросы развития радиовещания на современном этапе. Радио в Беларуси и далеко за ее пределами как источник правдивой, достоверной и оперативной информации выбирают тысячи людей.
Сегодня в стране насчитывается 67 радиостанций. За последние несколько лет в сфере реализован ряд крупных инфраструктурных проектов. Появилась ассоциация радиовещателей, национальный онлайн-радиоплеер, а также реализуется проект по автоматическому мониторингу радиоэфира.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"Государству крайне важно, как работают радиостанции, в том числе в информационном эфире, с информационным контентом. Сегодня, согласно радиоизмерениям, 735 тыс. человек - это ежедневный охват в городе Минске и в областных центрах. Половину этой аудитории составляют молодые люди в возрасте от 25 до 44 лет. И не работать с ними мы не имеем права".
Изменение ландшафта медиапотребления и информационное противоборство в сфере радиовещания диктуют новые правила игры. Чтобы быть на "волне", радио должно звучать не только в классическом понимании. Наращивать аудиторию необходимо при помощи цифровых платформ, в том числе визуализации радиоэфиров и подкастов.
Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:
"Сейчас перед белорусскими радиостанциями стоит задача обеспечить присутствие максимально широкого информационного поля не только нашей страны, но и зарубежья, потому что мы наблюдаем огромный дефицит компетентной информации о нашей стране за рубежом. Статистика комментариев и отзывов наших слушателей свидетельствует о том, что интерес к медиаповестке стремительно возрастает".
Павел Ивуть, директор редакции "ЛидаМедиаКомпания":
"Удержание слушателя в регионе происходит прежде всего посредством обратной связи. На каждой радиостанции присутствует уникальная концепция вещания. Каждая из радиостанций дополняет друг друга, но ни в коем случае они не пересекаются".
Современная отечественная музыка и ее качество на FM-волнах является неотъемлемой частью вещания, и объема, который имеется сегодня, недостаточно. Здесь радиостанции должны напрямую включаться в поиск талантливых авторов и исполнителей.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
"Зритель с каждым годом все больше и больше возвращается к нашим исполнителям. У наших авторов есть очень много материалов, которыми действительно можно и нужно гордиться. Радиостанции постоянно должны проявлять инициативу в поисках таких исполнителей".
Учитывая важность сферы радиовещания, в Беларуси появится национальная радиопремия. Об этом заявил министр информации Марат Марков. Профильное ведомство уже инициировало этот вопрос.