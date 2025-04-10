Какие вопросы находятся в центре внимания расширенного заседания коллегии Министерства информации?

В ноябре 2025 года белорусское радио отметит 100-летний юбилей, отсюда и список приглашенных на заседание коллегии Министерства информации.

10 апреля в Доме прессы собрались руководители республиканских органов госуправления, различных министерств, начальники главных управлений по идеологической работе и руководители редакций радиостанций, чтобы обсудить вопросы развития радиовещания на современном этапе. Радио в Беларуси и далеко за ее пределами как источник правдивой, достоверной и оперативной информации выбирают тысячи людей.

Сегодня в стране насчитывается 67 радиостанций. За последние несколько лет в сфере реализован ряд крупных инфраструктурных проектов. Появилась ассоциация радиовещателей, национальный онлайн-радиоплеер, а также реализуется проект по автоматическому мониторингу радиоэфира.

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Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Государству крайне важно, как работают радиостанции, в том числе в информационном эфире, с информационным контентом. Сегодня, согласно радиоизмерениям, 735 тыс. человек - это ежедневный охват в городе Минске и в областных центрах. Половину этой аудитории составляют молодые люди в возрасте от 25 до 44 лет. И не работать с ними мы не имеем права".

Изменение ландшафта медиапотребления и информационное противоборство в сфере радиовещания диктуют новые правила игры. Чтобы быть на "волне", радио должно звучать не только в классическом понимании. Наращивать аудиторию необходимо при помощи цифровых платформ, в том числе визуализации радиоэфиров и подкастов.

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Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:

"Сейчас перед белорусскими радиостанциями стоит задача обеспечить присутствие максимально широкого информационного поля не только нашей страны, но и зарубежья, потому что мы наблюдаем огромный дефицит компетентной информации о нашей стране за рубежом. Статистика комментариев и отзывов наших слушателей свидетельствует о том, что интерес к медиаповестке стремительно возрастает".

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Павел Ивуть, директор редакции "ЛидаМедиаКомпания":

"Удержание слушателя в регионе происходит прежде всего посредством обратной связи. На каждой радиостанции присутствует уникальная концепция вещания. Каждая из радиостанций дополняет друг друга, но ни в коем случае они не пересекаются".

Современная отечественная музыка и ее качество на FM-волнах является неотъемлемой частью вещания, и объема, который имеется сегодня, недостаточно. Здесь радиостанции должны напрямую включаться в поиск талантливых авторов и исполнителей.

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Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Зритель с каждым годом все больше и больше возвращается к нашим исполнителям. У наших авторов есть очень много материалов, которыми действительно можно и нужно гордиться. Радиостанции постоянно должны проявлять инициативу в поисках таких исполнителей".