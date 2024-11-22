3.41 RUB
3.47 USD
3.56 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Каким для Беларуси был 2019 год - 14 января в проекте "Время выбрало нас"
Место Беларуси на геополитической карте мира определяют глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет.
14 января в проекте "Время выбрало нас" - о том, каким был для нашей страны 2019 год. Смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".
Президент
Все
Лукашенко о сотрудничестве с Израилем: Если найти правильную дорогу, у нас будут добрые отношения
Лукашенко - новому главе МАРТ: Цены ни в коем случае не должны скакать, особенно вверх
Президент Беларуси: Налоговая система должна быть справедливой
Новые министры и послы: кого Лукашенко назначил на эти должности
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" в Новополоцке. Президентский оркестр подготовил мастер-класс для детей
В Беларуси изменились способы отмены завещания
Мужчине, изнасиловавшему и убившему белоруску в Польше, могут дать пожизненное заключение
"Глаз доставали из глотки": как спасают жизни в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все