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Каким для Беларуси был 2019 год - 14 января в проекте "Время выбрало нас"

Место Беларуси на геополитической карте мира определяют глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет.

14 января в проекте "Время выбрало нас" - о том, каким был для нашей страны 2019 год. Смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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