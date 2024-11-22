Каким для Беларуси был 2019 год - 14 января в проекте "Время выбрало нас"

Место Беларуси на геополитической карте мира определяют глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет.

14 января в проекте "Время выбрало нас" - о том, каким был для нашей страны 2019 год. Смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".