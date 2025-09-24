3.64 BYN
Каким опытом в сфере IT Беларусь и Казахстан готовы обмениваться
Казахстан - второй ключевой торговый партнер Беларуси на пространстве СНГ. Товарооборот между странами составляет около 1 млрд долларов.
Как укрепить партнерство между Казахстаном и Беларусью и какой опыт в сфере информационных технологий страны готовы перенимать друг у друга, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков в "Актуальном интервью".
Говоря о том, какие компании от Казахстана примут участие на предстоящей выставке "ИННОПРОМ" в Минске, Тимур Жаксылыков сохранил интригу, отметив, что на выставке будут представлены крупные и интересные компании, значимые для белорусских потребителей и предприятий в сфере сотрудничества по линии B2B.
В связи с развитием новых технологий, Тимур Жаксылыков считает, что Беларуси и Казахстану интересно было бы сотрудничать по вопросам в сфере управление базами данных, в сфере кибербезопасности, а также по вопросам, направленным на предоставление госуслуг. "По всей цепочке жизненных ситуаций, которые могут возникнуть у простого человека в взаимоотношениях с государством, требуются технологичные цифровые решения", - рассказал Посол.
"Когда мы говорим о развитии искусственного интеллекта и в целом о развитии цифровой экономики, сотрудничество в этой сфере может принести очень много позитивных плодов. В стенах посольства звучали такие формулировки, как "институционально-правовой мост", который создается между нашими странами. Это означает, что страны стремятся перенимать передовой опыт друг у друга и стремятся воплощать в собственном регулировании те или иные идеи", - отметил Тимур Жаксылыков.
В Казахстане на данный момент идет работа над созданием Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, что подчеркивает высокий приоритет этих направлений. По мнению политика, работа, которая проводится в Казахстане по разработке цифрового кодекса и совершенствование нормативно-правового регулирования в цифровой сфере в Беларуси будут осуществляться так, чтобы обе станы могли обмениваться опытом и взаимообогащать свою правовую повестку.