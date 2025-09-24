Каким опытом в сфере IT Беларусь и Казахстан готовы обмениваться

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19cb5ed2-db94-4dfe-8966-ff2acaa24e74/conversions/48e195e7-42e8-4231-887d-d14814176dc0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19cb5ed2-db94-4dfe-8966-ff2acaa24e74/conversions/48e195e7-42e8-4231-887d-d14814176dc0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19cb5ed2-db94-4dfe-8966-ff2acaa24e74/conversions/48e195e7-42e8-4231-887d-d14814176dc0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19cb5ed2-db94-4dfe-8966-ff2acaa24e74/conversions/48e195e7-42e8-4231-887d-d14814176dc0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Казахстан - второй ключевой торговый партнер Беларуси на пространстве СНГ. Товарооборот между странами составляет около 1 млрд долларов.

Как укрепить партнерство между Казахстаном и Беларусью и какой опыт в сфере информационных технологий страны готовы перенимать друг у друга, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков в "Актуальном интервью".

Говоря о том, какие компании от Казахстана примут участие на предстоящей выставке "ИННОПРОМ" в Минске, Тимур Жаксылыков сохранил интригу, отметив, что на выставке будут представлены крупные и интересные компании, значимые для белорусских потребителей и предприятий в сфере сотрудничества по линии B2B.

В связи с развитием новых технологий, Тимур Жаксылыков считает, что Беларуси и Казахстану интересно было бы сотрудничать по вопросам в сфере управление базами данных, в сфере кибербезопасности, а также по вопросам, направленным на предоставление госуслуг. "По всей цепочке жизненных ситуаций, которые могут возникнуть у простого человека в взаимоотношениях с государством, требуются технологичные цифровые решения", - рассказал Посол.

"Когда мы говорим о развитии искусственного интеллекта и в целом о развитии цифровой экономики, сотрудничество в этой сфере может принести очень много позитивных плодов. В стенах посольства звучали такие формулировки, как "институционально-правовой мост", который создается между нашими странами. Это означает, что страны стремятся перенимать передовой опыт друг у друга и стремятся воплощать в собственном регулировании те или иные идеи", - отметил Тимур Жаксылыков.