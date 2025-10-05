Каким учеником помнит Александра Лукашенко классный руководитель Ольга Чуешкова

5 октября в Беларуси День учителя. Всех педагогических работников поздравил Президент.

В биографии Александра Лукашенко тоже был такой профессиональный опыт, работал учителем… А вот каким учеником его помнит классный руководитель Ольга Чуешкова, узнала наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Эта история вполне могла быть основой того самого фильма про классную. Молодой специалист из города приезжает по распределению в деревню, только окончив университет, выйдя замуж и на девятом месяце беременности. Дочка была еще грудничком, когда Ольга Чуешкова впервые зашла в класс, где за одной из парт - будущий Президент.

Сегодня весточка от любимого ученика.

"Тот самый подарок, о котором вы всегда думали. Вот та самая книга", - сказал помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович. - И те самые теплые слова Александра Григорьевича, которые говорят о том, что он вас помнит, он вас уважает, он вас ценит".

Ольга Ивановна преподавала Александру Лукашенко анатомию и химию. В 8-м классе, через год, уже только химию и стала классным руководителем его 9 "А". Всего девять лет разницы между учителем и учеником. Много историй сегодня вспоминает. Она учила детей предмету, они ее - сельской жизни.

"Я не умела пользоваться русской печкой, я не умела поставить чугунок, я не могла его вытащить из печки. А когда нас отправляли на сельхозработы, я не умела пользоваться ни серпом, я не знала, как берут лен. Ничего не умела", - рассказала классный руководитель Александра Лукашенко Ольга Чуешкова и показала свою фотографию, на которой она юная учительница.

Классные дети ей помогали, когда изрезала себе ноги, убирая лен. И усмирить буйную лошадь.

"Они смеялись, но смеялись по-доброму. Все время так говорили. Ну, что это такое? Наша наставница ничего не умеет. Всему ее нужно учить", - вспоминает педагог.

А еще стали верными старшими товарищами ее маленькой дочки.

"Она спокойно сидела за партой, почеркает в тетрадке, надоест ей, встала, пошла к доске, пишет. Класс работает, спокойно работает", - рассказала Ольга Чуешкова.

Александр Лукашенко гуманитарий, активист, спортсмен, артист, прекрасно играл на баяне и писал стихи, которые читала только учитель литературы. От классной скрывал.

Ольга Чуешкова:

"Он (Александр Лукашенко. - Прим. ред.) у меня всегда был и бессменным Дедом Морозом. Сижу, делаю костюм ему Деда Мороза, подшиваю там, что-то такое делаю. И говорю: "Ну вот, Новый год на носу, а у меня, как всегда, ни елки, и ничего не собрано, и я ничего не успеваю. Вечером сидим дома, уже поздно - стук. Открываю дверь, стоит огромная елка. Из-за елки выглядывает заснеженный мой любимый ученик".

Не мальчик, а мужчина, которого характеризуют поступки. Была история с дракой, которую она как классный руководитель хотела разнять. Но другие ребята сказали, что сами помогут разобраться. И у нее осталось уважение к ученикам за такой взрослый поступок.

Ольга Чуешкова дала характеристику Александра Лукашенко для поступления. Она знала, что учится на историка, потом про армию, детей, работу в совхозе, про новый этап депутата и выше узнала уже из СМИ.

"Слышу знакомый голос по радио. Я говорю, интересно. Идет сессия Верховного Совета, и выступает Александр Григорьевич. И когда пошла избирательная кампания, никто у нас в семье не сомневался: это будет наша победа, это будет наш Президент. Мы нисколько не сомневались. Мы только очень переживали. Ой, сейчас заплачу. В 2020 году. Бог! Вот здесь да! Вот здесь, да, мы так все, все, все, особенно когда показывали Александра Григорьевича с автоматом и Коля, тут и вообще истерика была", - сдерживая эмоции говорит педагог. - Я думала, Господи, если ты есть на белом свете, помоги нам, помоги! А так я нисколько не сомневалась. Ну, конечно, я не могла предположить. У нас, во-первых, тогда не было никаких президентов в нашей бытности. Председатель Верховного Совета и все. А то, что так вот получится… Рада и горда. И очень горда".

Они встречались в последний раз в 1996 году. Это было недолго, в Гомеле. Посекундно расписывает все. Кстати, тогда Александр Лукашенко подарил Ольге Ивановне чайный сервиз. Теперь его только по самым знаковым событиям достают. А она Президенту книжку стихов Ахматовой.

Ольга Чуешкова вспомнила, как он обнял ее. "Раньше была метр семьдесят. Ну, немножко он был выше меня. Тушь потекла. Накрашенная ж была".

"Я даже как бы не предполагала, что он может помнить мое имя. И когда мама после встречи пришла и сказала, что он спросил: "Как там ваша Катька, и передал гостинцы". Я была очень тронута. После того, как мама рассказала, как мы живем, просто в такой дружеской беседе и появились указы, появились документы о помощи молодым семьям и для предоставления льготных кредитов на жилье, и для очередей специальных. И дальше на протяжении многих лет тоже я вижу, что, встречаясь с людьми простыми, чувствует где-то проблему какую-то, видит ее. Он нигде ничего не упускает", - рассказала дочь Ольги Чуешковой.

Эта история про известного ученика, но который помнит всех своих учителей. Эта история про учителей, которые любят и вне зависимости от достигнутых высот. Так должно быть. Праздник будет близиться к завершению. Гости уйдут. Ольга Ивановна включит телевизор. Так переживает, радеет и гордится своим любимым учеником.