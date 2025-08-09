Какими достижениями в науке может гордиться Беларусь, рассказал Владимир Караник

Сохранить и приумножить - хороший тезис в контексте обеспечения технологического суверенитета, но это также является и одними из приоритетных задач для белорусских ученых.

Во время санкционного давления импортозамещение стало для Беларуси практически неизбежным. Но это было не простое механическое замещение одного товара другим, одной технологии другой технологией. А это стало в первую очередь создание крепкого, устойчивого национального производства. Какими результатами сейчас можем гордиться, рассказал в "Актуальном интервью" председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник.

"Самое хорошее достижение - это то, что несмотря на ограничения в поставках запасных частей, комплектующих, включения белорусских ведущих предприятий в санкционный список, ни на одном предприятии не остановился конвейер. Импортозамещение, замена комплектующих, использование опыта ученых проводилось оперативно для того, чтобы максимально быстро сделать недостающие элементы для обеспечения устойчивости технологического процесса работы конвейера", - пояснил Владимир Караник.

По его словам, машиностроение Беларуси оказалось в такой ситуации, когда решение надо было принимать быстро и эффективно. Для этого работали как конструкторские бюро флагманов, Министерство промышленности, так и различные научные институты. Это все проходило под контролем правительства государства, Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Владимир Караник:

"Сейчас процент локализации виден и дальше, несмотря на то, что открылись параллельные каналы поставки, найдены новые партнеры. Работа по повышению локализации все равно продолжается, ведь мы понимаем, что в неспокойном мире всегда надо иметь запасные варианты".

Обеспечить лекарственную независимость и безопасность Беларуси - поручение главы государства. Работа над этой задачей продолжается, и страна потихоньку приближается к новому классу препаратов, куда входят только таблетки либо стандартная химиотерапия, но и элементы иммунотерапии (например, вакцины), но для этого еще надо пройти большой путь.

Председатель Президиума НАН Беларуси обратил внимание, что в государстве есть понимание, что биотехнология - это та отрасль, которая должна развиваться для обеспечения технологического суверенитета, потому что она нужна не только в медицине, но и в сельском хозяйстве.