Какими достижениями за пятилетку гордится Беларусь

Под знаком качества пройдет и вся ближайшая пятилетка. Это не только производство достойной продукции или ответственный труд каждого на своем месте. Преобразования нужны всем сферам! Ориентиры, цели и задачи Первый закрепил своим указом.

Помните известное президентское "Экономика прежде всего"? Наши доходы, социальная поддержка, порядок и в конечном итоге мир вокруг нас - все это следствие эффективно работающих отраслей. Не создавать сегодня качественный, а значит, конкурентный продукт, значит, не зарабатывать на внешних рынках, отставать в развитии, обрекать людей на низкий уровень жизни.

Качество - это вопрос выживаемости экономики, это гарант успешной торговли и благополучия общества. Да, мы многого достигли. Последняя пятилетка отметилась важными проектами сродни "космическим" и даже больше. Но это не повод почивать на лаврах. Что сделано и еще предстоит.

Качественный рывок

Белорусские водители под занавес года активнее, чем обычно, скупают новые машины. Автодилеры снимают сливки. Из салонов едва ли не в каждом десятом случае выезжает электрокар! Статистика декабря дает "электричкам" уже 8 % продаж. Годом ранее не было и 2!

"Электрички" больше не мечта для белорусов! Впрочем, эта пятилетка сделает реальностью и белорусский электрокар. Пока это лишь опытный образец! Здесь, в Международном выставочном центре в столице, каждый желающий может присмотреться к детищу наших ученых и практиков.

Таких машин в стране пять. Все родом из Борисова. Все в статусе опытных авто. Прежде чем запустить конвейер нон-стоп, предстоит пройти технические испытания и коммерческую оценку. Ведь сколько будет стоить "белорус"? Вопрос не праздный. Пока же конкурировать с "китайцами" непросто, ученые скрывать не станут. Но это не повод отказаться от локализации машины, напротив, максимум отечественных комплектующих. Спрашиваем: это реально? Оказывается, уже на 70 %!

Александр Белевич, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

"Это Могилевлифтмаш, который производит электродвигатель, новополоцкий завод "Измеритель", который делает силовую электронику. Это первая аккумуляторная компания, которая производит аккумуляторную батарею пока на китайских ячейках, в перспективе рассматриваем партнерство с российским производителем компонентов. Также "Минский завод шестерен" активно включается в эту работу, хотя на этой партии автомобилей редукторы стоят китайского производства. Но уже сейчас завод шестерен уже прорабатывает технологию и возможность изготовления редукторных узлов. Автомобиль на самом деле белорусский".

А еще пять лет назад белорусы даже не знают, как к электрокарам подступиться. Компетенции, пожалуй, главное достижение пятилетки. Инженерная и научная школы помогают освоить технологии. И теперь как бы геополитика ни перекраивала мировую торговлю, мы можем это делать сами, независимо от настроений поставщиков. Впрочем, если заглянуть за горизонты, в локализации увидим еще один важный бонус.

Александр Белевич, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

"Сервисная поддержка будет гарантирована на 10 лет как минимум. Наш человек привык, что автомобиль должен ездить 10 лет. Хотя в том же Китае нормой считается 3-5 лет. В этом я вижу большой плюс именно белорусского локализованного автомобиля. Потому что даже если мы соберем белорусские автомобили с китайскими комплектующими, он будет дешевый, хороший, но то, что через 5 лет мы сможем дать сервисную поддержку, я не гарантирую".

И как бы ни рос зеленый автопарк ресурсов, поддержать его движение (в буквальном смысле) теперь предостаточно. Беларусь запускает атомную станцию - самый масштабный проект в новейшей истории - и ставит самые смелые технологии на службу экономике и людям.

Наша безопасность - тренд последнего пятилетия. Мы гордимся продовольственной (послековидное время вновь открывает мир путешествий и напоминает о самых вкусных белорусских продуктах), обеспечиваем безопасность энергетическую. Как бы ни развивался мир, какие бы технологии ни были в фаворе, энергия всегда - синонимом жизни. Своя станция - надежный гарант собственной энергии для нужд экономики.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (Островец, 07.11.2020):

"Это огромный успех. Это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны. Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг мы совершили при поддержке наших старших братьев".

Наша страна сегодня становится ядерной державой, это огромный успех, это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны. Он свидетельствует о том, что у нас есть мозги, люди мозговитые и есть надежные друзья, они помогли создать этот уникальный объект, который будет служить нам очень долго. Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг совершили при поддержке наших старших братьев.

И вот спустя совсем немного времени все понимают: БелАЭС - это когда не нужен импорт, снижено потребление природного газа, дан карт-бланш на развитие многих отраслей.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Это развитие энергоемких производств, электротранспорта. Также использование электрической энергии для цели отопления и горячего водоснабжения нашими гражданами. А это тоже решение одной из главных задач, поставленной главой государства, - создание более комфортных условий для проживания. И в первую очередь именно в сельской местности".

К слову, весь мир просит больше, еще больше энергии. Потребление стремительно растет: по итогам 2024-го оно добавляет порядка 4 %, и это самый высокий показатель за последние годы. Электрификация многих отраслей, жара, строительство дата-центров - причины, почему мировые темпы роста выходят на рекордные значения. Беларусь тоже в тренде! Тут уж самое время задуматься: а может, наращивать мощности? Определиться, взвесив все за и против, должны уже в этом году. Но Президент, похоже, уже готов на эту чашу весов бросить свой голос.

Беларуси нужна вторая АЭС

"Больше убеждаюсь в том, что нам надо строить вторую атомную станцию. Кто обладать будет энергией, тот будет и производство продукции переводить на электрику максимально", - считает Александр Лукашенко.

За последние годы мы "подчинили" и биотехнологии. В стране создана Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. По сути, крупнейший аграрный холдинг, где используют самые современные технологии, превращая золото белорусских полей - наше зерно - в аминокислоты, комбикорма и премиксы для всех видов животных. Комплекс предприятий связан в одну технологическую цепочку и работает на одну задачу - инновационного развития сельского хозяйства!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (Пуховичский район, 04.11.2022):

"Моя мечта, чтобы здесь был кластер. Будем в этом направлении двигаться. Это передовые технологии, это будущее наших людей, это независимость нашей страны".

БНБК делает большое дело. Проще говоря, конечный продукт корпорации позволяет сбалансировать животные корма, обеспечив необходимый прирост и привес, а в итоге - конкурентную цену на мясо, молоко и яйца, но главное - технологический суверенитет и новый уровень развития. БНБК, как паровоз, подтягивает другие "вагоны" экономики.

"Это круче, чем космос" - вот так Президент не раз говорил о наших достижениях! Хотя и этот путь - через тернии к звездам - тоже покорен. Наш человек в космосе - это уже история!

Марина Василевская, отныне Герой Беларуси, проводит на орбите почти две недели. Исполняет белорусскую мечту, делает исследования, проводит эксперименты. Выполнено семь проектов, в том числе три белорусско-российских. Экспедиция открывает новую страницу в отношениях Беларуси и России, выводит союзные программы на новый уровень, подстегивает науку. Космический статус - национальная гордость, особый престиж. Похвастаться такими проектами могут не многие.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (Минск, 11.04.2024):

"Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Никто бы и не предложил лететь нашим девчонкам в космос. Мы умеем делать для космоса очень много. В ближайшие годы мы вместе с россиянами в космос забросим самый передовой в мире спутник, мы его еще делаем, с разрешающей способностью 25-30 сантиметров. Это высокие технологии, высочайшие".

Марина Василевская, космонавт, герой Беларуси:

"Космический полет я посвящаю своей родной Беларуси, своим белорусам, любимым, которые меня поддерживали".

Впрочем, внедрение передовых технологий, ставка на собственные разработки - это одна из целей новой пятилетки - пятилетки качества. Без технологий не обеспечить конкурентоспособность экономики, а в итоге рост благосостояния и комфорт нашей жизни. Впереди активная работа по всем векторам - от создания современных предприятий и цифровой трансформации до ценовой стабильности и роста доходов. Эффективная экономика - это не просто работающий конвейер. Это рабочие места, зарплаты и занятость, развитие регионов и социальная стабильность.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Президент очень правильно говорит, что если у нас все хорошо с жизнью, с качеством жизни, то никакой гражданин не будет подсаживаться на деструктив. Он будет прекрасно понимать, что какой-то негативный, враждебный нам телеграм-канал начинает рассказывать о том, что жизнь плоха. А гражданин скажет: "Да нет, все это ложь, у нас все хорошо. Зарплата есть, работа есть, качество жизни хорошее". Задача, конечно же, не дать возможности нашим врагам, нашим оппонентам использовать любые слабые моменты для раскачки нашего общества".

Высокие стандарты качества жизни - для каждого свои. Но то, что бесспорно для всех - высококлассная медпомощь и доступное образование, социальная поддержка, возможность построиться и выбирать жилье согласно уровню доходов, чистые города и транспортная инфраструктура. Государство берет на себя обязательства повышать стандарты, отвечая на наши притязания - жить еще лучше!

Так, за пятилетие у нас появилась новая ветка метро - пока 7 станций, но это, скорее, начало. Подземка - это другие скорости передвижения, особенно в часы пик, удобная дорога домой, комфорт в пути. Столичная - еще и одна из самых безопасных, удобных и бюджетных. Стоимость проезда одна из самых низких в Европе. Строить дальше, но главное быстрее - поручение Президента. И не ограничиваться пределами Минска - комфортное транспортное сообщение не должно быть лишь столичной привилегией.

Как добраться до агрогородков? Комфортные дороги обещают и сюда, из райцентров. А это порядка 300 километров! И это тоже качество жизни. Если уровень так себе, его не оправдать в век технологий ни удаленностью от Минска, ни возможной малочисленностью местных жителей.

Как и качество питьевой воды. Минск - теперь эталон. На зависть многим богатым столицам. Но так у нас должно быть везде!

Андрей Бекета, первый замминистра ЖКХ Беларуси:

"На текущий год у нас еще планы построить более 300 станций обезжелезования для обеспечения всех потребителей качественной питьевой водой. Это прежде всего наши малые населенные пункты, малые регионы, где проживают порядка 100 тыс. человек".

Словом, мы сделали многое. И темпы сбавлять не хотим. Казалось бы, постковид, сложное время, санкции вкупе с новой логистикой. Какая экономика выдержит такой напор? За белорусскую, впрочем, не стыдно. За четырехлетие ВВП увеличился на 5,7 %. Последние два года прирастает на 4. Это выше среднемировых значений!

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Абсолютными лидерами в развитии за 4 года были, конечно же, промышленность и розничный товарооборот. Промышленность увеличилась на 14,4 %, розничный товарооборот на 18,3 %. Что касается розничного товарооборота, то это показатель уровня жизни населения, который говорит о том, что растут реальные располагаемые денежные доходы, реальная заработная плата и пенсии. Необходимо отметить, что реальная заработная плата за три года увеличилась на 15,2 % в реальном выражении, а за 11 месяцев текущего года - еще на 12,9 %".

Нас ждут на внешних рынках, мы развиваем производства, обуздали инфляцию. Она больше не двузначна! Последние годы стабильно не выше 6 %. Скептики спорят: мол, постановление о ценах сдержало рост в ручном режиме. Минэкономики ответит: директивно инфляцию не остановишь.

Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси:

"Не получится удержать инфляцию, если просто на полке зафиксировать цену. Это чревато какими-то экономическими эффектами, поэтому здесь гибкие подходы используются. Сдерживание какое-то жесткое все время не может продолжаться, тем более, если мы перед собой ставим цель - рост благосостояния населения".

А чтобы для всех участников рынка цены были по справедливости, обещают новую формулу - справедливой цены. Технологии - без них тут тоже никуда - обеспечат ее прозрачность. Наблюдать за формированием цен сможет буквально каждый.

Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси:

"Ближайшие год-два - и мы будем видеть, как базовые товары движутся от производителя до прилавка, по какой цене. Самое главное, что будет более понятно для наших граждан, почему это столько стоит".

В этом и есть справедливый подход - не просто сложить затраты в честную цену, но и не бояться показать изнанку этой "математики". Чтобы покупатель уходил из магазина не с чувством сожаления, что он переплатил, а с осознанием, что он потратил столько, сколько это действительно стоит.