"Новый учебный год мы начинаем в непростых внешних военно-политических условиях, но в стабильной управляемой внутренней ситуации в нашей стране. Мы сегодня видим (и это самое главное), что наши люди полностью поддерживают выбранный нашим Президентом курс строительства нашей страны. Это для нас является основным дополнительным стимулом для того, чтобы заниматься боеподготовкой и пониманием, что у нас есть, что защищать. К сожалению, есть от кого защищать. Поэтому неслучайно новый учебный год выбран и назван годом воинского мастерства. Ведь именно от мастерства личного состава будет зависеть во многом успех применение и новых и модернизированных образцов вооружения на поле боя".