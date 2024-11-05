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Воинское мастерство и главные мероприятия будущего года. Учебный год стартовал в ВС Беларуси
Новый учебный год стартовал в Вооруженных Силах Беларуси. Он объявлен в нашей армии годом воинского мастерства. Символично, что свою первую рабочую поездку министр обороны начал с посещения обновленного военного городка в Лядищах.
Виктор Хренин подчеркнул, что предстоящий учебный год насыщен мероприятиями оперативной и боевой подготовки. Основные задачи в Вооруженных Силах - выборы Президента, празднование 80-летия Великой Победы и проведение парада в Минске. Главным же мероприятием подготовки станут совместные стратегические учения Беларуси и России "Запад-2025".
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Новый учебный год мы начинаем в непростых внешних военно-политических условиях, но в стабильной управляемой внутренней ситуации в нашей стране. Мы сегодня видим (и это самое главное), что наши люди полностью поддерживают выбранный нашим Президентом курс строительства нашей страны. Это для нас является основным дополнительным стимулом для того, чтобы заниматься боеподготовкой и пониманием, что у нас есть, что защищать. К сожалению, есть от кого защищать. Поэтому неслучайно новый учебный год выбран и назван годом воинского мастерства. Ведь именно от мастерства личного состава будет зависеть во многом успех применение и новых и модернизированных образцов вооружения на поле боя".
Белорусские военнослужащие продолжают осваивать новейшие образцы вооружения и военной техники. В процессе разработки плана боевой подготовки был учтен опыт современных вооруженных конфликтов.
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