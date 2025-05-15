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Каков размер семейного капитала в 2025 году в Беларуси, рассказала Светлана Коваль
Программа "Семейный капитал" действует с 2015 года. Изначально программа вводилась в долларах США, с 2020 года она была переведена на белорусские рубли.
О размере семейного капитала и о том, на какие цели его чаще всего расходуют, рассказала заместитель начальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Светлана Коваль в проекте "Актуальное интервью".
"На детей, рожденных в период с 2015 по 2019 годы, открыто 146 тыс. депозитных счетов на сумму 826 млн долларов. С 2020 года эта сумма составила уже 1,650 млрд белорусских рублей", - поделилась Светлана Коваль.
Размер семейного капитала составляет 33275 рублей. Его размер индексируется ежегодно. В этом году рост составил 5,7 %.
"Семейный капитал используется досрочно. Его использовали уже почти 92 тыс. семей. В основном он расходуется на улучшение жилищных условий, также на получение образования и на получение медицинских услуг", - отметила Светлана Коваль.
Эксперт отметила, что семейный капитал можно расходовать на всю семью. Расходует капитал тот член семьи, на которого он назначен. Для этого нужно обратиться в исполком с заявлением, предоставить соответствующие документы, после исполком выносит решение, с которым член семьи обращается в банк. Израсходовать семейный капитал можно именно в государственных площадках.