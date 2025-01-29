Какую роль может сыграть Беларусь в урегулировании конфликта в Украине, рассказала эксперт

Какую роль может сыграть Беларусь в процессе урегулирования конфликта в Украине, в студии "Первого информационного" рассказала Екатерина Серафинович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Беларусь является одной из трех республик-сестер (Россия, Беларусь и Украина - прим. ред.). Наша общая протяженность границы с Украиной составляет более 1 тыс. км. Когда происходят боевые действия на территории соседнего государства, то возникает угроза и для нашей безопасности. Поэтому Беларусь как никто другой заинтересована в мирном урегулировании конфликта и как можно быстрее, - отметила Екатерина Серафинович. - Это даже понятно с точки зрения здравого смысла. Беларусь последовательна в своих действиях по поводу урегулирования конфликта в Украине, готова принять непосредственное участие и готова к дальнейшему налаживанию взаимоотношений".

Позиция Беларуси, по мнению эксперта, последовательна. "Мы готовы содействовать в завершении конфликта мирным путем и готовы предпринять те действия, которые в данной ситуации будут необходимы".