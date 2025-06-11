Камкин: Протесты в Калифорнии как реванш для демократов

"Толчком для массовых протестов и уже, кстати говоря, не только в Калифорнии, уже в Нью-Йорке есть демонстрации, в других городах, это, конечно, антимиграционная позиция Трампа. Это не только закрытие границ с Мексикой, переброс туда дополнительных европейских инцидентов, но и инициатива выслать до 500 тысяч нелегальных мигрантов (в основном латиноамериканского происхождения). Это, конечно, очень большие цифры. И первые депортации уже начались. Здесь мы видим действительно глубокое разделение американского общества, попытку демократов взять реванш за проигрыш Камалы Харрис. И это, безусловно, дополнительный осложняющий фактор для Трампа, его политики. И, возможно, как раз ситуация внутри страны в ближайшие месяцы станет основным направлением деятельности американской администрации. Это приведет к вынужденному сокращению активности по таким международным направлениям, как Украина, Иран, Ближний Восток и другие".

Александр Камкин, политолог, доцент финансового университета при правительстве России: