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Каникулы с пользой - военно-патриотический клуб "Рысь" открыл новую образовательную смену

Патриотизм не на словах, а на деле. Военно-патриотический клуб "Рысь" на базе военной части 3214 в торжественной обстановке открывает новую образовательную смену в период каникул. Занятия в клубе - отличная возможность понять, готов ли ты связать судьбу с военной сферой.

В военно-патриотическом клубе "Рысь" прошло торжественное построение по случаю открытия новой смены, которая проходит во время весенних каникул.

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Досуг у ребят максимально структурирован - медицинская, физическая подготовка и, конечно, историческая ретроспектива в формате лекций.

Андрей Мазур, начальник службы гражданско-патриотического воспитания в/ч 3214 МВД Беларуси:

"Программа у детей очень насыщенная. У нас задействованы не только воспитанники военно-патриотического клуба, а также привлекаются и обычные ученики школ города Минска. У детей большое желание поприсутствовать в нашем лагере".

Распорядок дня у ребят, как полноценный рабочий день - с 8:30 до 17:30.

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