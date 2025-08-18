Капсульная коллекция школьной формы от Беллегрома позволяет ежедневно составлять разные образы

В новом учебном году сохранены подходы в плане школьной формы. Главное - деловой стиль в одежде.

Требование закреплено в Кодексе об образовании. Ряд столичных учреждений год назад апробировали новые подходы к единому стилю. К вопросу каждая школа подошла индивидуально. В 61-й гимназии столицы, к примеру, для ребят за основу взяли капсульную коллекцию школьной формы в темно-синем цвете.



Модельный ряд унифицирован. А это облегчает родителям и школьникам непростой выбор из широкого ассортимента.

Ирина Левковец, директор гимназии № 61 г. Минска: "В прошлом году мы приняли участие в едином подходе к выбору школьной формы. Для наших родителей это оказалось очень интересным предложением, а детям такой формат тоже понравился, поэтому мы решили продолжить. Суть в капсуле: ребенок может выбрать, например, жилетку, жакет или бомбер. Если говорить о низе - это может быть юбка или брюки разных фасонов, ведь мы прекрасно понимаем, что у детей в этом возрасте разная фигура, и каждому хочется как-то выделиться. Именно поэтому Беллегпром предложил отличную капсульную коллекцию".

Главные требования к форме - это функциональность, удобство, и конечно, стиль. Капсульная коллекция позволяет ежедневно составлять разные образы.

"Однозначно, форма повлияла в хорошую сторону. Я даже замечаю: когда он надевает форму - белую рубашку, галстук, жилетку - он сразу становится серьезнее. Сразу меняется и взгляд, и поведение. Поэтому я считаю, что форма очень благоприятно влияет на детей", - рассказала мама учащегося гимназии.