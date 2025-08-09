3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Караник: Быть в Беларуси ученым - перспективно
Основным ресурсом в любой стране являются, безусловно, люди. И повышение престижа профессии ученого, привлечение молодежи в науку обеспечивается широкими социальными гарантиями со стороны государства.
Но престижно ли быть в Беларуси ученым, поделился мнением в "Актуальном интервью" председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник.
В Беларуси быть ученым не то что престижно, а перспективно.
Он вспомнил времена, когда распался СССР, и тогда когда престижно было быть не ученым, учителем и врачом, а экономистом, юристом и бизнесменом, при этом бизнесменами называли даже тех, у кого был свой небольшой ларек. "Несомненно, сфера услуг важна. Без этих профессий тоже нельзя обойтись, но внимание к ним было завышенным. Был период, когда младшим научным сотрудником было быть абсолютно непрестижно и немодно, а тем более рассказывать, что ты ученый, да и с социальными гарантиями были вопросы", - рассказал председатель Президиума НАН Беларуси.
Владимир Караник считает, что многие ученые - люди увлеченные и преданные своей профессии, поэтому они иногда готовы даже мириться с какими-то социальными проблемами, с низкими зарплатами, если есть возможность реализовать их идеи, если есть оборудование, расходные материалы, реактивы. Но после развала Советского Союза и с этим были проблемы. На сегодняшний момент, отметил собеседник, ситуация поменялась в лучшую сторону, а в Академии наук идет смена поколений.
"Однако последствия конца 1990-х - начала 2000-х годов привели к тому, что у нас есть проблемы со средним классом. То есть в Беларуси есть умудренные опытом академики, чей возраст уже далеко не юношеский, и 29 % молодых ученых, которые своими решениями доказали, что быть ученым в Беларуси - перспективно, потому что молодежь в первую очередь думает о перспективах, а это в какой-то мере является престижным", - подчеркнул эксперт.
Владимир Караник обозначил, что сейчас в стране стоит задача не допустить проблемы, при которой бы произошел разрыв школ и необеспечение преемственности поколений. Для этого в НАН Беларуси оперативно подготавливают молодежь, дают ей возможность реализовать свои научные идеи, чтобы сохранить и старые, и сформировать новые научные школы.
Председатель Президиума поделился, что в начале 2000-х годов, когда он утвердил тему своей кандидатской диссертации, к нему подошли коллеги и задали вопрос, зачем ему это надо. "В тот момент я ответил единственное: "Чтобы было, что написать на памятнике". Ведь никаких других преимуществ наличие степени тогда не давало", - дополнил он.
Владимир Караник выразил благодарность государству и лично Президенту Беларуси за то, что назревающий кризис в науке был вовремя замечен, а после чего начались системные меры по поддержке науки - назначили доплаты за степени, звания, увеличение финансирования научных исследований, обратили внимание на академическую, вузовскую и отраслевую науку. Это все позволило спасти белорусскую науку и сохранить ее. Сейчас, как отмечено напоследок, по сравнению с теми годами уровень поддержки вырос на порядок.