Караник: Быть в Беларуси ученым - перспективно

Основным ресурсом в любой стране являются, безусловно, люди. И повышение престижа профессии ученого, привлечение молодежи в науку обеспечивается широкими социальными гарантиями со стороны государства.

Но престижно ли быть в Беларуси ученым, поделился мнением в "Актуальном интервью" председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник.

В Беларуси быть ученым не то что престижно, а перспективно. Владимир Караник

Он вспомнил времена, когда распался СССР, и тогда когда престижно было быть не ученым, учителем и врачом, а экономистом, юристом и бизнесменом, при этом бизнесменами называли даже тех, у кого был свой небольшой ларек. "Несомненно, сфера услуг важна. Без этих профессий тоже нельзя обойтись, но внимание к ним было завышенным. Был период, когда младшим научным сотрудником было быть абсолютно непрестижно и немодно, а тем более рассказывать, что ты ученый, да и с социальными гарантиями были вопросы", - рассказал председатель Президиума НАН Беларуси.

Владимир Караник считает, что многие ученые - люди увлеченные и преданные своей профессии, поэтому они иногда готовы даже мириться с какими-то социальными проблемами, с низкими зарплатами, если есть возможность реализовать их идеи, если есть оборудование, расходные материалы, реактивы. Но после развала Советского Союза и с этим были проблемы. На сегодняшний момент, отметил собеседник, ситуация поменялась в лучшую сторону, а в Академии наук идет смена поколений.

"Однако последствия конца 1990-х - начала 2000-х годов привели к тому, что у нас есть проблемы со средним классом. То есть в Беларуси есть умудренные опытом академики, чей возраст уже далеко не юношеский, и 29 % молодых ученых, которые своими решениями доказали, что быть ученым в Беларуси - перспективно, потому что молодежь в первую очередь думает о перспективах, а это в какой-то мере является престижным", - подчеркнул эксперт.

Владимир Караник обозначил, что сейчас в стране стоит задача не допустить проблемы, при которой бы произошел разрыв школ и необеспечение преемственности поколений. Для этого в НАН Беларуси оперативно подготавливают молодежь, дают ей возможность реализовать свои научные идеи, чтобы сохранить и старые, и сформировать новые научные школы.

Председатель Президиума поделился, что в начале 2000-х годов, когда он утвердил тему своей кандидатской диссертации, к нему подошли коллеги и задали вопрос, зачем ему это надо. "В тот момент я ответил единственное: "Чтобы было, что написать на памятнике". Ведь никаких других преимуществ наличие степени тогда не давало", - дополнил он.