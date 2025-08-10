Караник назвал задачи, которые поставил Лукашенко перед НАН Беларуси

5 августа 2025 года у Президента состоялось совещание с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси. Так терапия или хирургия нужна Национальной академии наук Беларуси для эффективной трансформации? Какие задачи стоят на ближайшую пятилетку качества? На эти вопросы ответил председатель Президиума НАН Беларуси, кандидат медицинских наук Владимир Караник в интервью в "Главном эфире".

По словам председателя Президиума НАН Беларуси, дальнейшее развитие науки должно продолжаться как в традиционных направлениях, где у Беларуси остались компетенции (их необходимо сохранить и приумножить), а также и в тех направлениях, которыми в государстве не занимались, но они стали актуальны для развития страны. "Мы видим хорошие перспективы таких направлений, и нужно сделать все, чтобы эти пробелы ликвидировать", - резюмировал Владимир Караник.