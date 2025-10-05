Каргин: 40 %, что план Трампа по Газе будет реализован

"Плюс этого плана то, что на него согласились все арабские страны, согласилась Турция, Катар согласился. Что это значит? Это значит, что они все будут давить на ХАМАС. Их всех это уже достало. Они хотят побыстрее закончить боевые действия на Ближнем Востоке. ХАМАС со своим радикализмом их тоже раздражает и раздражает давно. А с учетом того, что базы ХАМАС находятся в Катаре и Турции, то способом давления на ХАМАС может стать то, что просто их попросят убраться из этих стран. Так что вот я отдаю 40 %, что да, план будет принят. С точки зрения рядовых палестинцев, этот план будет многими поддержан, поскольку он прекратит боевые действия, будет какая-то переходная администрация, которая начнет финансировать Газу. Рядовым палестинцам станет лучше, да и легче".